Suport unànime del Parlament al Pla d'actuació integral per a les Escodines dels comuns

El Pla d'actuació integral per a les Escodines presentat per Manresa En Comú ha conseguit aquest dilluns el suport unànime del Parlament, la qual cosa suposa aconseguir "partides pressupostàries i la implicació de la Generalitat per realitzar actuacions de rehabilitació i renovació urbana, així com plans de cohesió social als barris del centre històric, entre ells, el barri de les Escodines", ha explicat la formació política.

La fita s'ha assolit a través d'una Proposta de Resolució que aquest dilluns s'ha debatut a la Comissió de Territori i Sostenibilitat i que va ser presentada el passat mes de desembre -tal com va informar aquest diari- a instància de Susanna Segovia, portaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament, i la coordinadora de Manresa en Comú, Ana Querol, després de mantenir una reunió conjunta amb l'Associació de Veïns de les Escodines i amb el veïnat implicat en els equips de treball de les diferents comissions del barri.

La proposta, compartida amb el veïnat, passa per una major inversió i un canvi de model en l'actuació que s'ha fet fins ara, que necessita recuperar i adequar el Pla de barri de 2007 per capgirar les problemàtiques i dèficits urbanístics i socials i la necessària implicació de la Generalitat.

Per aquest motiu, la resolució, defensada en seu parlamentaria pel diputat dels Comuns, David Cid, contempla iniciar un Pla d'actuació integral, amb actuacions de rehabilitació i renovació urbana així com plans de cohesió social que contemplin mecanismes pressupostaris des de la Generalitat.

Manresa En Comú celebra i agraeix que a través de la negociació i la transacció d'esmenes, la seva proposta s'hagi aprovat per unanimitat, i espera que a partir d'ara hi hagi un "abans i un després" en l'atenció als barris amb més vulnerabilitat de Manresa. Recorda que "només amb actuacions integrals, amb implicació de totes les administracions i amb inversió, podrem reduir les desigualtats que pateixen aquests barris".

Els punts acordats suposen la participació de diferents Departaments de la Generalitat "per començar a posar fil a l'agulla" en les actuacions que s'han de dur a terme i s'articulen a través de: