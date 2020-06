«Arribava a casa i pensava que tot era una bogeria»

El pare de Marc Messeguer, metge d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa des del 2005, va ser una de les primeres persones que va agafar el coronavirus. «Mentre jo treballava tenia el pare ingressat. Estava tot el dia allà dintre», recorda.

Urgències és, generalment, qui para el primer cop. També en el cas de la covid. De cop i volta va començar a arribar gent amb símptomes de la nova infecció. «Els primers dies quan arribava a casa pensava que ens havíem tornat bojos. Bojos en tots els sentits. Sorties de l'hospital i pensaves que tot era una bogeria». Eren uns dies en què es barrejaven les habituals consultes inútils a urgències com un mal de cap «i tu anaves amb tot l'equip altament preparat. O gent que venia a fer-se la PCR perquè sí i casos de covid en què els deies que havien esperat massa».

Si el primer pensament era que tothom s'havia tornat boig, el següent va ser el «d'unitat», relata el metge. «Tots anàvem a l'una. Abans cada servei anava a la seva, i en canvi tothom ho donava tot per ajudar. A mi el que em venia al cap era fer tot el que pogués. I si calia anar-hi dia sí i dia també, s'hi anava perquè a la vegada que treballes tens companys que també ho fan i emmalalteixen». A més a més «els caps tiraven. Veies que ho donaven tot. Doncs jo també. Meseguer va acabar fent una pneumònia.

Emocionalment recorda la soledat dels malalts i haver de donar males notícies cada dos per tres. «Et venia gent a la porta i et deia si li podies llegir una carta al seu familiar. A vegades sorties del box amb una llagrimeta o perquè ja no podies aguantar més i si havies de donar ànims no podies estar plorant». A urgències pot semblar que estan acostumats a donar males notícies. I sí, però no diverses vegades al dia i sense l'esperança que s'hi pugui fer res o revertir la situació, explica.

Comenta que ha treballat amb hematòlegs, nefròlegs i ginecòlegs «que passaven visita a planta veient malalts respiratoris. S'ha treballat colze a colze. L'hospital canviarà. Tothom ha après alguna cosa aquí. Pel que fa a a la societat soc més crític. S'ha de veure», opina.

Durant el pic de la pandèmia Meseguer va ser a la Unitat d'Observació d'Urgències, que es va reconvertir en una unitat de semicrítics per a pacients amb la covid amb ventilació mecànica assistida no invasiva. Generalment a observació hi ha pacients d'urgències pendents d'ingressar o de fer una revaloració.