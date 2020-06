Disset dies sense morts a Althaia i onze a Sant Andreu, hi ha 21 persones ingressades per coronavirus i s'han donat 1.060 altes

La xifra de morts pel coronavirus en els centres assistencials de la ciutat es manté clavada en 234 des del 29 de maig. Althaia fa 17 dies que no registra víctimes mortals, el darrer el 23 de maig, i Sant Andreu onze jornades. Fins ara, les defuncions han estat 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

Pel que fa a les altes, Althaia es manté en les 1.012 dels darrers dies i avui tenia vint pacients ingressats en l'àrea covid comptant els confirmats amb PCR positiva i els pendents. Fonts d'Althaia han explicat que si bé fins ara facilitaven diàriament la dada dels pacients confirmats consideren que amb la casuística variada de casos que s'estan donant proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid, independentment de si tenen la PCR positiva o no.

A l'Hospital de Sant Andreu es manté una persona ingressada per covid-19. Avui cap persona ha rebut l'alta a domicili ni hi ha hagut cap nou ingrés.

Les darreres 24 hores no ha mort cap persona ingressada per Covid a l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui hi ha 5 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Així que en total hi ha hagut 234 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia, s'han donat 1.060 altes i a dia d'avui hi ha 21 persones ingressades per coronavirus.