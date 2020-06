Els qui van fer front al pic del coronavirus

La Fundació Althaia de Manresa va arribar a tenir fins a 284 pacients ingressats pel coronavirus. Més les persones que en tenien simptomatologia però que estaven pendents de la prova i que van quedar hospitalitzades i aïllades per evitar la propagació de la malaltia. Això era un 2 d'abril. Tan sols 15 dies abans només eren 17 els malalts ingressats per la covid-19. En 15 dies tot va canviar. Per a la població en general, per als afectats sobretot i també per als professionals sanitaris i personal dels hospitals de Manresa.

Els testimonis dels professionals sanitaris recollits per Regió7 han explicat com van viure aquells dies. No tan sols professionalment, sinó també familiarment. Perquè el fins llavors desconegut coronavirus també va tenir conseqüències personals per a tots ells.

La Fundació Althaia es va haver de reorganitzar de dalt abaix per fer front a la pandèmia. Com tots els centres sanitaris i l'atenció primària. No tan sols es van haver d'habilitar nous espais per atendre els pacients, sinó generar circuits nous d'assistència, ampliar com fos les unitats per atendre els malalts més crítics -es van arribar a ocupar quiròfans- i diferenciar el que a partir de llavors es va començar a conèixer com a zones netes – sense covid- o zones brutes -amb covid. També es va haver de canviar l'organització interna dels serveis.

Metges i metgesses especialistes en pediatria, ginecologia, cirurgia general, otorrinolaringologia, hematologia o nefrologia, per citar-ne uns quants exemples, es van afegir als equips de medicina interna per fer front a l'allau de pacients de covid. El mateix va passar amb infermeria o auxiliars. Qui fins llavors treballava a cribratge de càncer de mama va haver d'anar a l'UCI, o infermeres de pediatria van passar a planta o a atendre semicrítics.

Els entrevistats per aquest diari relaten que la situació generada per la pandèmia i l'emergència sanitària va ser un xoc, però que tenien el deure moral i professional de ser on feia més falta. I on feien més falta era en l'atenció de pacients del coronavirus. Alguns van optar per anar-se'n a viure fora de casa per evitar la mínima possibilitat d'encomanar la malaltia a la família. O enviar els fills petits a casa d'avis o germans. Altres es van recolzar, precisament, en la família -un confinament a casa dins el confinament general- per poder assumir la pressió.

En el que tots coincideixen és a afirmar que el suport mutu dels companys de feina, professionals de la sanitat, personal d'administració i de serveis generals, va ser clau per fer front a una situació desconeguda durant la qual els protocols canviaven d'un moment a l'altre perquè, precisament, es lluitava contra allò desconegut. Expliquen que professionalment va ser dur, però també emocionalment i psicològicament. No és el mateix donar una mala notícia de tant en tant que fer-ho cada dos per tres. I pràcticament tots afirmen que el més dur era no saber on agafar-se al principi de tot, quan s'acabaria l'allau de pacients o què passaria l'endemà. Els torns també es van canviar. Era impossible fer-ne de 24 hores per l'esgotament que causava i perquè no es podia anar tota l'estona amb els equips de protecció individuals. El coronavirus ho va canviar tot de dalt a baix.

Un trasbals. També per als familiars de les persones ingressades i aïllades, recorden els professionals. Alguns expliquen que els hi lliuraven cartes o missatges perquè els fessin arribar o llegissin als malalts. «Hem plorat i hem rigut», expliquen. La pressió ara ha baixat, però es mantenen alerta i demanen estar en alerta, també.