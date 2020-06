El juliol quedarà acabada la residència d'estudiants del carrer de Balmes

g. c.

La façana de l'edifici, que és de color negre, amb el cartell g. c.

Al carrer de Balmes ja és ben visible la Residència d'Estudiants Manresa Campus -tal com diu el cartell de la façana-, que hi començarà a funcionar el curs vinent. Les obres s'han acabat i queda pendent el mobiliari, que és previst que s'acabi d'instal·lar el mes vinent. Ho farà amb retard per la pandèmia, ha explicat Josep Planas, representant de la promotora manresana Uplan SA.

Inicialment, la previsió era deixar acabada l'obra el 30 d'abril; instal·lar el mobiliari i començar a comercialitzar les habitacions el maig, i fer-ne la inauguració el juliol. Per culpa del coronavirus, tot va més tard. També la selectivitat i les matriculacions, la qual cosa permetrà als promotors compensar el temps perdut en les obres. A la pàgina web https://www.manresacampus.com hi ha tota la informació per conèixer a fons l'equipament i sol·licitar plaça.

Situat davant de l'aparcament de l'Ateneu Les Bases, l'edifici ofereix espai per a vint persones, amb 16 habitacions individuals i dues de dobles. De les individuals, una és per a persones amb discapacitat física. Hi ha una individual prèmium que és més gran que la resta i una individual prèmium amb terrassa. Una de les dobles també és prèmium. El preu de l'habitació individual és de 665,50 euros al mes. Pel que fa als espais comunitaris, inclouen jardí i gimnàs, sala de TV i d'esbarjo, biblioteca, una aula multifuncional, cuina amb menjador i bugaderia.