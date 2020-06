L'Ajuntament dona finalment permís al bar Renacer per posar para-sols a la terrassa

Finalment, el bar Renacer, al carrer de Sant Cristofol de Manresa, podrà posar para-sols a la terrassa que té al carrer de Sant Joan d'en Coll i el seu responsable, José Manuel Sánchez, no caldrà que faci la vaga de fam que va anunciar a través d'aquest diari que faria per queixar-se i que ha iniciat aquest migdia assegut a la terrassa del seu bar.

Sánchez es queixava per la notificació que va rebre de l'Ajuntament, on l'informava que si no retirava els dos para-sols i les jardineres de la terrassa, per als quals no havia rebut l'autorització necessària, el sancionaria. Com que no hi estava d'acord, el restaurador va anunciar que aquest dimarts començaria una vaga de fam assegut a la seva terrassa i sense cap para-sol per protegir-lo com a queixa.

A la tarda, l'esposa de Sánchez, Mónica Lozano, que porta el negoci al seu costat, ha informat a aquest diari que l'Ajuntament els ha trucat per deixar clar "que mai no ens van denegar tenir para-sols. Simplement que en el primer moment no se'ns van autoritzar i ara ens han donat l'autorització i podré instal·lar-los quan m'arribi el permís. Demà, a una hora o altra, vindrà la policia amb la resolució per poder instal·lar-los a on s'han d'instal·lar i com". Van voler donar les gràcies a l'Ajuntament perquè "al final ens deixin posar els para-sols".