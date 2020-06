L'amo d'un bar farà vaga de fam per un litigi amb l'Ajuntament

José Manuel Sánchez, amo del bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol, ha anunciat que avui, a partir de 2/4 de 12 del migdia, començarà una vaga de fam assegut a la terrassa que té al carrer de Sant Joan d'en Coll. L'Ajuntament li ha enviat una carta on l'avisa que si no treu els para-sols que hi ha col·locat sense autorització el sancionarà amb una multa que pot anar dels 300 als 600 euros.

L'Ajuntament ha explicat que «no es va considerar la col·locació de dos para-sols perquè no era viable que quedessin dins l'àmbit permès de la terrassa». A més, diu, «en cap cas no es va demanar de col·locar jardineres», que el restaurador ha posat i que el consistori també li demana que tregui.