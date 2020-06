Manresa fa més de dues setmanes que té una quinzena de positius

Els centres assistencials manresans tenen, des del dia 25 de maig, xifres d'ingressats positius de coronavirus que se situen al voltant de la quinzena. Ahir, n'hi havia un a l'Hospital de Sant Andreu i onze a Althaia, 12 en total.

A Sant Andreu només hi ha una persona ingressada positiva de covid des de divendres passat.

Pel que fa a Althaia, la xifra més baixa són els 4 ingressats que hi va haver els dies 2 i 4 de juny i 21, 22, 23, 24 i 25 de maig.

El nombre d'altes acumulades que han donat totes dues institucions fins ara és de 1.060 -1.012 a Althaia i 48 a Sant Andreu- i el nombre de defuncions es va mantenir ahir per desè dia consecutiu en 234, 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

D'altra banda, ahir hi havia 5 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es trobaven a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Vuit morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 8 noves morts per covid-19, 29 menys que en l'anterior balanç del departament de Salut de la Generalitat. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.403. A banda, s'han detectat 173 nous casos positius testats (151 menys) i ja en són 68.499.

Entre les víctimes, 6.766 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.064 ho han fet en una residència (dos més) i 785 al domicili (els mateixos que en l'anterior balanç), mentre que baixen a 788 les no classificades per falta d'informació.

Fins ara hi ha hagut 4.080 persones ingressades greus i actualment en són 120, dos més que fa 24 hores. El ministeri de Sanitat va registrar ahir 27.136 morts per coronavirus a Espanya, els mateixos que diumenge, el que significa que en les 24 hores anteriors no s'havia comptabilitzat cap nova defunció.

Segons l'últim informe del ministeri, en els darrers set dies han mort per la malaltia 56 persones, 31 de les quals a Madrid i 5 a Catalunya. En relació amb el nombre de positius confirmats per proves, Sanitat els xifra en 241.717, 167 més que al total anterior.