Protesta a Manresa contra l'adjudicació del rastreig de la covid-19 a Ferrovial

La mestra jubilada Marissi Valverde, de Súria, va exterioritzar ahir a Manresa l'oposició que està generant que la Generalitat hagi adjudicat a una filial de Ferrovial el rastreig de contagis de covid a Catalunya.

Valverde va estar durant sis hores davant l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè es visualitzés la seva crítica al departament de Salut de la Generalitat i el suport als professionals sanitaris.

Amb una tenda de campanya i pancartes es va plantar a l'exterior del centre assistencial perquè considera totalment inacceptable «que haguem estat fent bates de protecció per al personal sanitari amb bosses d'escombraries i ara adjudiquin per 17 milions d'euros a una filial de Ferrovial una feina que es fa amb les dades del sistema sanitari públic».

D'altra banda, el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya va protestar ahir per l'adjudicació a una empresa externa el rastreig de malalts diagnosticats de covid.

L'organització considera que el personal adient per a fer aquesta tasca és la infermeria, ja que té els coneixements sanitaris necessaris per a fer-la. Afirma que no cal externalitzar la feina, sinó reforçar les plantilles de primària , contractant més personal per a poder realitzar aquesta nova tasca.

Neteja i bugaderia

Els representants d'Infermeria apunten que Ferrover Servicios Auxiliares (filial de Ferrovial) i adjudicatària del contracte, està especialitzada en serveis de neteja i bugaderia. «Ens estranya que aquesta companyia sigui l'adequada per a portar a terme una tasca en la que s'ha d'estar familiaritzat amb l'entorn socioeconòmic del malalt i tenir uns coneixements sanitaris que permetin realitzar unes valoracions mínimes», ha explicat. I aquestes característiques «les compleixen els professionals d'infermeria primària», ha afegit.