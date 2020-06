El videoclip «Rap per la Igualtat» del Casal de Joves la Kampana guanya un nou premi

El videoclip "Rap per la Igualtat" del Casal de Joves la Kampana ha guanyat un nou premi. Aquesta vegada ha aconseguit el premi Abacus al millor projecte d'iniciativa social dins la convocatòria de premis Kabua que impulsa l'equip ERDISC -Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes- de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En nom de la Kampana, l'Ajuntament de Manresa i el CAE, en Milton, un dels joves que apareix al videoclip, va ser l'encarregat d'agrair l'atorgament del premi en una cerimònia de lliurament que es va fer dissabte passat a través d'un directe d'Instagram condicionada per les limitacions organitzatives provocades de la covid-19.

El videoclip ha estat produït i realitzat per Oriol Segon i Marc Baylina i hi apareixen joves habituals del casal mostrant el seu rebuig a les violències i les desigualtats i posant en valor la lluita feminista.

Cal remuntar-se fins al març del 2019 per trobar els inicis d'aquesta actuació, quan la Kampana va organitzar un taller de rap dirigit a tots els joves del casal amb l'objectiu de promoure la igualtat. Amb l'ajuda del raper Nel·lo C, d'Oriol Puig i la col·laboració de Plataforma per la Llengua i de la Casa de la Música de Manresa, es va poder crear aquest rap on els i les joves podien expressar, reivindicar i donar la seva opinió sobre la igualtat de drets i justícia social.

L'abril passat, aquest mateix videoclip es va emportar el segon premi del IV Concurs Hip Hop per la Pau que convoca cada any l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) en la categoria adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, culturals, cíviques o d'acció socioeducativa de Catalunya.

El Casal de Joves La Kampana és un equipament municipal de l'Ajuntament de Manresa. Des del l'any 2013 el CAE n'assumeix la gestió i dinamització.