Els 87 venedors de l'ONCE a Manresa tornaran dilluns a vendre els seus cupons

Els venedors de l'ONCE tornaran als carrers el proper dilluns 15 de juny per repartir il·lusió amb els seus cupons. En concret, es tracta de prop de 2.500 a Catalunya, 87 dels quals a Manresa.

Aquest retorn es realitza en funció de la normativa vigent del procés de desescalada aprovada per les autoritats i, molt especialment una vegada s'han garantit les mesures de seguretat per als venedors i els seus clients, mitjançant la deguda informació i la posada a la disposició del material necessari, respectant els límits i recomanacions que marquin les administracions publiques en cada moment.

L'ONCE ha treballat en el disseny d'una campanya d'informació per als seus venedors, així com en la dotació d'elements d'higiene i protecció suficients per recuperar la venda amb seguretat, tant per a ells com per als clients. Els venedors tindran guants, màscares, pantalles protectores, solució hidroalcohòlica i tota la dotació que sigui precisa.

Al mateix temps, s'analitzarà la seva ubicació en funció de la nova situació generada als quioscos, a la via pública, a les àrees de transport com aeroports i estacions de tren i bus, als centres comercials, a les àrees sanitàries i en qualsevol altra localització, per complir la normativa i garantir la seguretat.



Primer sorteig del cupó



L'ONCE posa en marxa també el 15 de juny el pla de reactivació de les seves activitats comercials i operatives per recuperar la normalitat que representa la presència dels seus venedors en tots els racons dels pobles i ciutats, com ha estat des de fa 81 anys, amb l'única interrupció de la pandèmia.

Els agents venedors tindran des del 15 de juny la seva cartera de productes habituals. Aquesta jornada, podran oferir el 'Cuponazo' del divendres i el 'Sueldazo' del Cap de setmana.



Dispositius accessibles



S'habilitaran tots els processos tecnològics que permeten la celebració dels sortejos i, molt especialment, la tecnologia que atorga suport a la venda per TPV (Terminal Punt de Venda), l'únic dispositiu absolutament accessible per a totes les persones amb discapacitat i que permet el pagament amb targeta, molt aconsellable en aquests moments.

D'acord amb la desescalada, el dilluns 15 de juny es reprendrà la celebració dels sortejos dels productes periòdics del cupó: Diari, Cuponazo i Cap de setmana; el sorteig extraordinari del Dia del Pare (ajornat per la crisi) se celebrarà el diumenge 21 de juny; el dimecres 24 de juny hi haurà un sorteig especial del Dia de Sant Joan i el 15 d'agost es farà el sorteig Extra d'Estiu de l'ONCE.