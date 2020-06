El bar Renacer podrà posar para-sols a la terrassa

Ahir al migdia, José Manuel Sánchez, amo del bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol, va iniciar una vaga de fam (a la foto) per mostrar el seu desacord amb l'Ajuntament, que li havia notificat que si no treia de la seva terrassa els para-sols i jardineres que hi havia posat sense autorització el multaria. A la tarda, la situació va canviar. La seva esposa, Mónica Lozano, va explicar que l'Ajuntament els havia dit que no els havia denegat el permís per posar para-sols sinó que en el primer moment no els va autoritzar, però ahir els va comunicar que en podran posar. Previsiblement, avui els arribarà el permís. Final feliç i tots contents- G. C.