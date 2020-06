Manresa en Comú demana que es posi la directa cap a l'ecomobilitat

Manresa en Comú ha demanat al govern municipal en un comunicat que «posi la directa cap a una Manresa de l'ecomobilitat», amb motiu de la commemoració del Dia Munial del Medi Ambient.

Manresa en Comú ha demanat que s'identifiqui una xarxa de carrers per a vianants sense trànsit rodat i uns eixos cívics prioritaris per a vianants, que permetin moure's per tota la ciutat i es connectin amb els barris.

També reclama que s'impulsi l'ús de la bicicleta, i se substitueixi la mobilitat en cotxe, i fer-ho garantint la seguretat dels carrils bici existents i creant-ne de nous. Des del seu punt de vista és necessari «el disseny de carrils bici cap els polígons industrials o la consideració de les botigues i tallers de bicicleta com a serveis essencials i facilitar-los espais d'aparcament segur».



Més zones 30

Un altre aspecte a tenir en compte és aconseguir reduir la velocitat dels vehicles de motor «i augmentar la xarxa de zones 30, per pacificar el trànsit i permetre la convivència segura entres bicicletes, patinets i vianants amb la resta del trànsit».

En el comunicat asseguren que «també és urgent millorar el servei del bus urbà, reorganitzar-lo i diversificar-ne els itineraris, augmentar-ne la freqüència i replantejar el sistema de tarifes per incrementar el seu ús». I caldria estudiar la possibilitat d'establir mesures de transport públic col·lectiu a demanda.

En fases més avançades aposta per portar a terme un pla d'inversió «per adequar places i voreres ombrejades, més zones pacificades al trànsit i prioritzant l'espai públic per al gaudi i el joc». I promoure la mobilitat sostenible entre el personal municipal, especialment amb bicicletes elèctriques, i renovar la flota dels vehicles municipals, entre d'altres.