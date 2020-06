Manresa ha passat de donar prop de mig miler d'altes en dues setmanes a 11

Althaia i Sant Andreu han donat les darreres dues setmanes 11 altes a afectats positius de coronavirus. Per tenir més perspectiva de l'impacte que va arribar a tenir la malaltia cal tenir present que els primers catorze dies d'abril se'n van tramitar 466, quaranta-dues vegades més.

També cal saber que el nombre de baixes de les dues darreres setmanes suma les donades tant per Althaia i Sant Andreu, però a principi d'abril les altes eren de manera gairebé exclusiva tramitades per Althaia, que en va donar 460 de les 466. Això va ser així perquè Althaia és un ens assistencial d'aguts i l'Hospital de Sant Andreu és sociosanitari i les seves activitats complementàries fan que l'impacte de la pandèmia arribés primer a Althaia i després a Sant Andreu, que va donar les primeres sis altes precisament el 14 d'abril, quan Althaia ja n'havia donat 609.

Del total d'altes donades fins ara, 1.060, 743 es van donar a l'abril, el 70%. Això suposa que el 30% restant es van tramitar al març, al maig i des de començament de juny. De les 1.060 altes, 1.012 les ha donat Althaia i 48, Sant Andreu. Ahir no hi va haver cap víctima mortal més als centres assistencials manresans i es mantenen en 234, 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

Pel que fa als ingressats, l'Hospital de Sant Andreu mantenia una única persona i Althaia en tenia 20. Fonts d'Althaia van explicar que, si bé fins ara facilitaven diàriament la dada dels pacients confirmats, consideraven que amb la casuística variada de casos que s'estan donant proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid, independentment de si tenen la PCR positiva o no.

Les funeràries catalanes van reportar ahir 5 noves morts per covid-19, 3 menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.



12.408 morts a Catalunya

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.408. A banda, s'han detectat 171 nous casos positius testats (2 menys) i ja en són 68.670.

Entre les víctimes, 6.770 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (quatre més), 4.066 ho han fet en una residència (dos més) i 786 al domicili (un més que en l'últim balanç), mentre que baixen a 786 les no classificades per falta d'informació (dues menys). Fins ara hi ha hagut 4.096 persones ingressades greus i actualment en són 117, tres menys que fa 24 hores.

A les residències de gent gran, hi ha 14.137 casos confirmats, 37 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de dilluns.

A més, 1.362 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 112 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat. El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat en 88 persones en un dia, fins a les 38.687.



Sense víctimes?

El ministeri de Sanitat va fer públic ahir que hi ha hagut 27.136 morts per coronavirus a l'Estat espanyol, com dilluns.

Segons l'últim informe del ministeri, en els darrers set dies han mort per la malaltia, 50 persones, 23 de les quals a Madrid, 6 a Castella i Lleó i 4 a Catalunya.

En relació amb el nombre de positius confirmats per proves, Sanitat els xifra en 241.966, 249 més que al total del dia anterior. D'aquests, 45 s'han produït a Madrid i 17 a Catalunya. Els últims set dies, hi ha hagut 149 hospitalitzacions i 12 ingressos a l'UCI.