Manresa manté el nombre de morts i ingressats per covid, i suma tres noves altes

Situació d'estabilitat pel que fa a l'afectació per covid-19 als centres assistencials de Manresa.

La ciutat manté el nombre de morts i ingressats per covid a Althaia i Sant Andreu i suma tres noves altes.

Hores d'ara es mantenen les 234 víctimes mortals per la pandèmia en centres hospitalaris, 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu, i tampoc hi ha variació en el nombre d'ingressats per covid, una vintena a l'hospital Sant Joan de Déu i un a Sant Andreu, en total 21 igual que ahir.

Cal recordar que Althaia facilitava diàriament la dada dels pacients confirmats de coronavirus, però amb la casuística variada de casos que s'estan donant ara considera que proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid, independentment de si en el moment de fer el recompte tenen la PCR positiva o no.

La xifra acumulada d'altes creix fins a 1.063, perquè Althaia n'ha donat avui tres més i ha passat de 1.012 a 1.015.

A data d'avui, cap persona ha rebut l'alta a domicili a l'Hospital de Sant Andreu, que n'ha donat 48 fins ara.

Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés i des de divendres es manté una única persona ingressada per covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu.

Les darreres 24 hores no ha mort cap persona ingressada per covid a l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, hi ha 5 treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.