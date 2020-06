Els treballadors d'Althaia reben nous suports a les seves demandes

Treballadors de la Fundació Althaia es van tornar a concentrar, ahir al vespre, davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per reivindicar que es reverteixin les retallades a la sanitat i millores socials, laborals i econòmiques. Aquesta vegada van tenir nous suports. El de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que ja els havien fet costat amb anterioritat, i també el de la plataforma en defensa de les pensions públiques i de la gent gran i del col·lectiu que empeny la campanya «Aquesta crisi no la pagarem les de sempre», que aquest cop van canviar l'escenari de la seva reivindicació -la plaça de Sant Domènec- per l'hospital. S'hi van aplegar un centenar llarg de persones.