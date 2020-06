La CGT diu que els que netegen el mercat de la Font pateixen risc d'atropellaments

La Secció Sindical CGT de Fomento de Construcciones y Contratas, que té la concessió de la neteja de Manresa, ha denunciat "la situació que des de fa anys pateixen les treballadores que netegen el Mercat de la Font dels Capellans de Manresa".

En diversos escrits i "durant anys" asseguren han demanat a l'empresa que adopti mesures per garantir la seguretat dels companys que fan les tasques de neteja en acabar el mercat la seva jornada, perquè "per molt poquet les companyes no han sigut atropellades per cotxes que entren abans d´hora a la zona restringida que ocupa el mercat".

Arran de les queixes l'empresa van posar en coneixement de l'Ajuntament el problema, i es va fer una actuació que consistia en controlar que els cotxes no entressin abans d'hora al recinte "però això va durar només un temps concret i ara tornem a tenir el mateix problema o encara pitjor".

Asseguren que amb el pas dels anys progressivament s'han anat retallant els efectius per fer la tasca de neteja d'aquest mercat, "fet que genera treballar amb condicions mes precàries i perilloses ja que un mateix operari ha de fer tasques de peó i conductor al mateix temps".

Per això, "fartes del problema, i preocupades pel perill imminent d'accident que tenen les companyes, li recordem a l'ajuntament de Manresa que segons la llei de prevenció de riscos laborals, l'entitat contractadora també té responsabilitat de vetllar pel compliment d'aquesta llei i aplicació de les normes de seguretat necessàries".

Exigeixen, com ja han demanat en diverses ocasions, "la instal·lació de pilones als accessos al mercat" per tal d'impedir l'entrada de vehicles fins que no acabi la neteja de l'espai i, també, l'ampliació de la dotació de serveis per a treballar dintre de les condicions de seguretat necessàries per complir la llei de prevenció.

El comunicat acaba dient que "esperem que la nostra demanda no sigui ignorada perquè si alguna de les nostres companyes pateix un atropellament no dubtarem ni el mes mínim en denunciar judicialment per depurar responsabilitats civil o penal".