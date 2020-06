Habiliten dos punts de recollida pensats per ajudar als petits productors locals

Arxiu particular

Socis de la iniciativa al punt de recollida Arxiu particular

Els petits productors d'alimentació disposen, des de fa unes setmanes, d'un punt de recollida de les vendes dels seus productes al magatzem que mengemBages té al carrer de Sallent, al Polígon dels Dolors. Aquesta idea es replicarà la setmana vinent al mercat de Puigmercadal impulsada i gestionada pels socis de SupercoopManresa, el futur supermercat cooperatiu que s'està creant a la ciutat.

Aquest és un servei que posa en marxa en suport a les persones productores per tal de facilitar les seves vendes directes als consumidors. Aquest servei s'ofereix com a resposta al fet que moltes petites empreses de producció d'alimentació s'han trobat amb excedents perquè gran part dels seus clients, especialment de restauració i col·lectivitats, han vist aturada la seva activitat a causa de la crisi del coronavirus.

La concentració d'un punt de recollida per a empreses productores i elaboradores ha de facilitar la venda d'alimentació de proximitat i racionalitzar el transport i distribució d'aquest producte. L'espai s'ha habilitat al magatzem que la cooperativa té al carrer de Sallent. De moment, fins a sis persones productores s'han interessat per poder fer ús d'aquest servei

La marca mengemBages va néixer fa gairebé nou anys com a iniciativa de la cooperativa Frescoop, que promou els productes de proximitat, ecològics i sostenibles, fomentant les distàncies curtes a través de la generació de xarxes d'economia local. I ho fa a través de la web i botiga física de mengemBages, el càtering Piscolabis&Xeflis, el restaurant La Tossa de Montbui i la gestió de cuines i menjadors escolars.



Punt de recollida al Puigmercadal i SupercoopManresa

El punt de recollida del mercat de Puigmercadal estarà gestionat pels socis de la nova cooperativa que s'ha creat per impulsar un supermercat cooperatiu a Manresa i que està concursant per poder gestionar el supermercat, precisament, al mercat de Puigmercadal. La propera setmana ja estarà obert i les persones sòcies que participin rebran un curs de formació previ a la seva participació.

El punt de recollida del Puigmercadal també servirà per com a punt de recollida de mengemBages



Què és un punt de recollida per a persones productores?

Les persones productores podran vendre directament el seu producte a les persones que ho desitgin. Un cop hagin fet aquesta venda, per la via que considerin més oportuna, podran deixar el producte al punt de recollida, que s'haurà adaptat perfectament a les questions sanitàries oportunes, per tal que el client pugui passar a recollir-lo en el dia i hora que prèviament hagin indicat.

El model de concentració de recollida directe d'empreses productores es podria replicar aviat a mercat sde Puigmercadal gràcies a la col·laboració amb el supermercat cooperatiu que s'està impulsant a Manresa amb participació directa de mengemBages.

Les empreses productores interessades a poder disposar d'un espai de recollida poden posar-se en contacte a través del Whatsapp al 602 21 59 31 o del mail comandes@frescoop.coop