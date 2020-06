Manresa commemora el Dia Internacional de les Persones Refugiades donant veu a quatre dones expertes

Les repercussions de la covid-19 en la situació dels drets humans i la criminalització de les persones i entitats que els defensen creix exponencialment. La pandèmia ha afectat l'accés a drets bàsics i també l'exercici del dret d'accés al procediment de protecció internacional.

Per aquest motiu, la regidoria de Cooperació de Ajuntament de Manresa i la Casa Flors Sirera volen donar veu a persones que coneixen molt directament aquesta situació. A través d'una taula rodona en línia es reflexionarà sobre l'impacte en l'exercici del dret a l'asil arreu del món arran de la crisi econòmica i social derivada de la covid-19. La xerrada, que s'emmarca en el Dia Internacional de les Persones Refugiades, tindrà lloc a través de la plataforma Zoom el divendres 19 de juny a les 18 h.

La taula rodona, moderada des de la Casa Flors Sirera, comptarà amb la veu de quatre dones que parlaran de la seva experiència a diferents indrets del món: frontera sud, Colòmbia i Orient Mitjà. Les convidades són:



Betty Puerto : Activista per la pau, feminista en procés decolonial i membre de la Col·lectiva de Dones Refugiades exiliades i Migrades, i del Fòrum Internacional de Víctimes. Denuncia com els interessos econòmics amenacen i espolien les comunitats, un testimoni que li ha costat l'exili.

: Activista per la pau, feminista en procés decolonial i membre de la Col·lectiva de Dones Refugiades exiliades i Migrades, i del Fòrum Internacional de Víctimes. Denuncia com els interessos econòmics amenacen i espolien les comunitats, un testimoni que li ha costat l'exili. Helena Maleno : Defensora dels Drets Humans, periodista, escriptora i investigadora. Especialista en migracions i tràfic de persones. Fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras. Destaca la seva tasca de denúncia de les fronteres com a espai d'impunitat i la seva lluita per un tracte digne i humà de les persones migrants, tant als països de trànsit com de destí. El telèfon d'aquesta ONG ha estat fonamental per salvar milers de vides al Mediterrani. L'Helena ha hagut de sostenir serioses pressions i amenaces per desenvolupar la seva tasca humanitària.

: Defensora dels Drets Humans, periodista, escriptora i investigadora. Especialista en migracions i tràfic de persones. Fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras. Destaca la seva tasca de denúncia de les fronteres com a espai d'impunitat i la seva lluita per un tracte digne i humà de les persones migrants, tant als països de trànsit com de destí. El telèfon d'aquesta ONG ha estat fonamental per salvar milers de vides al Mediterrani. L'Helena ha hagut de sostenir serioses pressions i amenaces per desenvolupar la seva tasca humanitària. Nàdia Ghulam : Escriptora i activista afgana refugiada a Barcelona. Coautora i protagonista de la novel·la "El secret del meu turbant", entre d'altres llibres, és un testimoni imprescindible sobre la lluita per la superació. Ha fet de les esdeveniments adversos una inspiració per a la lluita pels drets humans. Actualment impulsa l'ONGD Pont per la Pau.

: Escriptora i activista afgana refugiada a Barcelona. Coautora i protagonista de la novel·la "El secret del meu turbant", entre d'altres llibres, és un testimoni imprescindible sobre la lluita per la superació. Ha fet de les esdeveniments adversos una inspiració per a la lluita pels drets humans. Actualment impulsa l'ONGD Pont per la Pau. Victòria Planas: Responsable de l'Àrea d'Emergència, Refugiats i Avaluació del Fons Català de Cooperació. En el marc de la campanya Món Refugi, es desenvolupen projectes a la ruta oriental a la Illa de Lesvos i al corredor dels Balcans a Bòsnia Herzegovina i Sèrbia on acompanyen entitats solidàries amb la població refugiada i en fugida forçada, atrapada sol·licitant asil o intentant entrar dins l'espai Schengen.



A més de les exposicions de les ponents, les persones assistents a l'acte podran realitzar les seves preguntes. La xerrada serà gratuïta i caldrà inscripció prèvia enviant un correu a casaflorsirera@altecom.cat. La data límit d'inscripció és el 18 de juny.

Aquest és un acte organitzat per la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera i el Consell Municipal de Solidaritat de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona. A més, hi col·labora el Fons Català de Cooperació i l'entitat Ponts de Pau.

L'Espai Creatiu ConjurART PEL DRET AL REFUGI es suma a commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades



En el marc dels Dia Internacional de les Persones Refugiades es presentarà el material gràfic que ha sorgit de l'Espai Creatiu ConjurART PEL DRET AL REFUGI: d'històries reals a il·lustracions, promogut per la regidoria de Cultura. La proposta ha reunit durant 4 dimarts a un grup d'11 persones conduïdes per Sofia Gómez Barroso, dissenyadora gràfica i tallerista manresana. L' Espai ha permès explorar la creativitat de les persones participants a través del caràcter social, inconscient i expressiu que aporta l'art.

Les sessions han permès conèixer la situació als camps de refugiats sirians al Líban i referents artístics que, des del món de la cultura i l'art, reivindiquen drets humans, qüestions d'immigració i de privació de llibertats. La part pràctica que ha realitzat cada participant s'ha pogut compartir i comentar amb la resta de persones participants.

El grup ha estat plural i hi ha pogut participar persones vinculades al programa de Protecció Internacional a Manresa (Fundació Germà Tomàs Canet), membres de l'Associació Integració i Concòrdia i persones interessades en l'art i la temàtica proposada.

La mostra dels resultats de l'Espai Creatiu es podran veure a partir del 19 de juny al Facebook de la Regidoria de Cultura i de la Casa Flors Sirera @culturamanresa i @casaflors.sirera i als respectius Instagrams @culturamanresa i @florsirera.