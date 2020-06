La segona fase de les obres d'urbanització a l'entorn de la Fàbrica Nova arrenca dimarts

L'Ajuntament de Manresa preveu iniciar dimarts vinent, 16 de juny, les obres de la segona fase del projecte d'urbanització de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra. Aquests treballs afectaran el costat oposat a la Fàbrica Nova de la via de Sant Ignasi i la plaça del Remei, on es vol aconseguir una amplada de 9,5 metres. S'hi treballarà aproximadament 5 mesos durant els quals es restringirà el trànsit en un sentit de circulació.

El Pla Especial Fàbrica Nova es va començar a executar amb una primera fase —que ja ha finalitzat— que va afectar la banda dels carrers situada a tocar de la Fàbrica Nova.

Ara, en aquesta segona fase s'executaran nous espais de vianants. Així, la via Sant Ignasi guanyarà una vorera arbrada (espècie "Perera de Callery") que tindrà una amplada de 3,8 metres. També canviarà substancialment la plaça del Remei, amb 2.500 metres quadrats d'espai per a vianants i amb una combinació d'arbrat format per les espècies "Pomera Japonesa" i "Auró Vermell". Aquestes mateixes espècies també es plantaran entre la calçada del carrer Bertrand i Serra i les edificacions existents. En l'àmbit d'instal·lacions, la fase 2 contempla la continuació de la renovació del clavegueram, de la xarxa d'aigua potable, de la xarxa d'enllumenat, de la xarxa de telecomunicacions i de la de reg.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López Martí, ha presentat aquest dijous al matí als mitjans de comunicació la segona fase de les obres. El regidor ha explicat que l'actual situació generada per la Covid-19 ha impedit una reunió amb el veïnat per explicar els treballs, tal com ja es va fer quan es va iniciar la primera fase, i ha indicat que, per aquest motiu, s'està fent un esforç en l'àmbit comunicatiu per tal de fer arribar tota la informació als veïns i veïnes. En aquest sentit, ha especificat que s'ha facilitat un telèfon directe per qualsevol incidència i/o dubte que puguin tenir i ha explicat que es facilitarà aparcament al pàrquing municipal del Centre Històric a aquells veïns que no puguin accedir als seus garatges, un fet que és previst que passi de manera puntual.

Una actuació per guanyar espai públic de qualitat

Les obres d'urbanització de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra representaran la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic i donaran continuïtat a les intervencions que ja s'han dut a terme al tram sud de la via Sant Ignasi (entre el passeig del Riu i les piscines municipals) i al carrer Vidal i Barraquer.

Es tracta de l'actuació urbanística més rellevant dels darrers anys, amb un cost total de 3.329.316 euros, que transformarà completament aquesta important entrada de la ciutat, millorant notablement la mobilitat i la qualitat de l'espai públic, amb voreres amples i arbrades des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, ha explicat que l'obra estarà llesta en uns 9 mesos i ha afirmat que es tracta d'una actuació "que permetrà al vianant sentir-se còmode i respirar".

El projecte, redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, va ser aprovat definitivament l'octubre passat. Incorpora un seguit de millores consistents bàsicament en l'increment de l'arbrat de les voreres i la definició de les cruïlles entre la via Sant Ignasi i el carrer Joan XXIII, mitjançant una rotonda que substituirà la que es va construir provisionalment ara fa més dos anys.

Primera fase acabada

Durant la visita a les obres que s'ha fet aquest dijous s'ha fet una passejada pel cantó de la via Sant Ignasi a tocar de la Fàbrica Nova, que correspon als treballs de la primera fase, ja pràcticament acabada. Periodistes i tècnics, acompanyats del regidor, han pogut trepitjar la nova vorera i copsar una amplada —de pràcticament quatre metres– que permet caminar de manera ben esponjada i que és apte per a persones amb tot tipus de mobilitats.

AFECTACIONS A LA MOBILITAT FASE 2

Les obres tindran una afectació important sobre la mobilitat, malgrat que s'han fet coincidir amb l'estiu —quan hi ha menys volum de trànsit— per tal de minimitzar les molèsties.

Es detallen a continuació:

Vehicles

-La via de Sant Ignasi, entre la plaça del Remei i el carrer de Vidal i Barraquer, tindrà un únic sentit de circulació en direcció sud, cap al passeig del Riu (sentit sortida ciutat).

-El carrer Bertrand i Serra, entre el carrer Bisbe Comas i carretera del Pont de Vilomara, mantindrà el doble sentit de circulació, però desplaçat al traçat de la nova calçada.

-Els vehicles de la via de Sant Ignasi que provinguin del pont Vell i el passeig del Riu seran desviats cap al carrer Vidal i Barraquer i carrer Viladordis.

-Els vehicles que circulin en sentit descendent pel carrer Joan XXIII seran desviats cap al carrer Bisbe Comas a través del passatge de la Mesquita (invertint el sentit de circulació).

-Al carrer del Remei de Baix s'hi podrà accedir pel costat sud i esdevindrà un carrer en cul-de-sac (accés i sortida des de Via Sant Ignasi, 47).

-El carrer Remei de Dalt quedarà tallat al seu extrem nord, a tocar de la plaça del Remei. Se li donarà sortida pel carrer Reparadores, en direcció al carrer de Jacint Verdaguer.

-S'utilitzaran els nous accessos urbanitzats al pàrquing de les Piscines Municipals des de Via Sant Ignasi. S'habilitarà un accés provisional per als vehicles provinents de carrer Vidal i Barraquer.

Vianants i veïns

-Es mantindran tots els itineraris de vianants de les diferents voreres per permetre l'accés a tots els edificis i equipaments.

-Els itineraris de vianants quedaran senyalitzats i degudament protegits.



Afectacions a pàrquings

-Les obres, puntualment, afectaran l'accés als pàrquings existents als diferents edificis de la zona. L'afectació en cada cas es comunicarà amb antelació als veïns afectats. En aquells casos en què sigui necessari, l'obra posarà a disposició tiquets d'abonament a l'aparcament públic municipal del Centre Històric de la via de Sant Ignasi.

Transport urbà

-El servei de transport públic urbà BUS MANRESA modificarà el recorregut de la L4 a la carretera de Vic, no accedint a carrer Bilbao, i continuant en direcció carrer Bisbe Comas, plaça Remei i via Sant Ignasi, on recuperarà el recorregut habitual.

-Amb motiu d'aquest canvi s'anul·larà la parada de plaça Sant Jordi i s'habilitarà la parada a Caritat (carretera de Vic)

Àrees de residus

-L'àrea de contenidors que actualment està a la plaça del Remei es reorganitzarà dins del mateix espai actual.

-L'àrea de contenidors de via Sant Ignasi 89 es traslladarà al davant de 79-81, sobre la vorera nova i just després del pas de vianants d'obra. S'hi afegiran les fraccions de paper i vidre.