Bertrand i Serra estrena dimarts el traçat redreçat per terrenys de la Fàbrica Nova

Dimarts vinent començarà la segona fase del projecte d'urbanització de la Via de Sant Ignasi, plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra. Serà la part més complicada de les obres perquè, a diferència de les que hi ha hagut fins ara, just a tocar la Fàbrica Noca, tindrà afectacions per als veïns, els comerços i la circulació.

També dimarts ja es podrà utilitzar el nou carril de circulació que s'ha habilitat a l'interior del recinte de la Fàbrica Nova i que desemboca directament, en sentit nord, al carrer Sant Joan d'en Coll un cop s'ha creuat la carretera del Pont de Vilomara. S'eviten les maniobres que calia fer fins ara i esdevindrà una ruta paral·lela a la carretera de Vic per entrar i sortir de la ciutat. Ahir ja van començar a asfaltar el nou vial.

Les obres van amb un retard d'un mes a causa de l'emergència sanitària del coronavirus. Hi van deixar de treballar uns dies durant el període de confinament més dur. Segons el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, David Aaron López, el retard és imputable a les dificultats de treball i de gestió en aquesta situació.

Aquesta segona fase durarà 9 mesos, en cinc dels quals hi haurà restriccions de trànsit. Així, per exemple, entre la plaça del Remei i el carrer Vidal i Barraquer només es podrà circular en sentit sud per sortir de Manresa. I els vehicles que entrin a la ciutat pel Pont Vell s'hauran de desviar pel Vidal i Barraquer, davant de les piscines, i agafar el carrer Viladordis. A l'avinguda Bertrand i Serra, entre el Bisbe Comes i la carretera del Pont, es podrà circular en els dos sentits però a la nova calçada. Entrarà en funcionament, doncs, la nova cruïlla de la carretera del Pont-avinguda Bertrand i Serra i Sant Joan d'en Coll. Estarà regulada per un semàfor.

En aquesta segona fase del projecte s'executaran bàsicament els nous espais per a vianants, tant a la Via de Sant Ignasi, que guanya en voreres, com a la plaça del Remei i davant dels habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra, que es convertiran en una zona enjardinada. A la part més ampla la vorera fa 15 metres.

Segons l'Ajuntament de Manresa es tracta de l'actuació urbanística més importants dels dar-rers anys, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros que aporta, majoritàriament, La Caixa, que és propietària dels terrenys de Fàbrica Nova en aquest sector, i també els veïns a través de contribucions especials i l'Ajuntament.