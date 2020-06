Cinc places del Centre Històric tindran una "hora feliç" amb música i entrevistes

En les reunions telemàtiques entre la regidora del Centre Històric, Claudina Relat, amb establiments del sector per saber com respiren, tenint en compte tot el que ha generat la crisi de la covid, una de les paraules que va sortir va ser la de tristesa. No tant per la mala marxa dels negocis, que segons Jaume Altimiras, president dels comerciants del carrer Nou, estan afrontant la situació prou animats, sinó pels sentiments generats per la crisi sanitària i tot el que hi penja. D'aquí que el cicle d'actuacions musicals que acolliran cinc places del Centre Històric els dies 17, 18, 19, 25 i 26 de juny porti per nom L'hora feliç.

La presentació l'han fet aquest matí de divendres a la plaça Clavé la regidora Relat i Altimiras acompanyats per Jordi 'Jet' Serra, de l'empresa Cultura del Bé Comú, responsable de la programació musical, i la periodista Aina Font, que farà les entrevistes prèvies a cada actuació, per on passaran comerciants històrics i nous, i veïns del Centre Històric, inclosa una secció històrica a cura de l'historiador Francesc Comas, col·laborador habitual de Regio7, que en cada escenari oferirà una pinzellada històrica d'aquell espai.



Relat ha comentat que, si el pressupost ho permet, la idea és que aquesta primera iniciativa sigui l'embrió d'altres accions per l'estil amb el mateix objectiu de dinamitzar el Centre Històric. Ha ressaltat que una de les peculiaritats de la proposta és que les entrevistes i actuacions es podran escoltar a tot el sector gràcies a la megafonia que hi ha als carrers, alhora que es podran seguir per l'Instagram Live del Centre Històric. Ha explicat que la idea va sorgir dels botiguers a la seva pregunta "com mesteu?" i que s'hi han implicat tots els ens comercials de la zona: el del carrer Urgell, el del Born, el de Sant Miquel i Sobrerroca, carrer Nou, Vilanova, Gispert, Puigmercadal i també L'Antic i l'UBIC. Ha agraït, alhora, la participació de la Casa de la Música i de Som Fibra per fer-ho possible.



Font ha remarcat la importància de posar en valor i de conservar l'essència la zona de la ciutat on va néixer Manresa, que ha definit com "el poble de Manresa". Jordi 'Jet' Serra ha presentat les actuacions, per a les quals s'han buscat grups i solistes professionals als quals, alhora, se'ls donarà un cop de mà en uns moments difícils en què alguns d'ells estaven a punt de treure disc o ja l'havien tret però no l'han pogut promocionar. Ha explicat que a cada plaça hi haurà una petita platea amb deu cadires màxim que es podran reservar a les plataformes dels respectius grups, però que serà simbòlic perquè el que es vol és que la gent en gaudeixi mentre passeja. Ha insistit, alhora, que per portar-ho a terme seguint les mesures de seguretat necessàries han treballat amb Protecció Civil. Sobre aquest aspecte, Relat ha remarcat que si no s'entra a la fase 3 aquest dilluns vinent, es canviaran les dates.

Altimiras ha celebrat la iniciativa i ha recordat que els carrers del Centre Històric s'han engalanat per a l'ocasió i que tot el comerç està preparat per rebre la clientela. En aquest sentit, ha comentat que estaven prou animats i que la gent ha respost bé, anant a comprar quan ha pogut.



Els concerts un per un

17 de juny , a la plaça d'Europa, actuació de Musilloc Trio, amb Jiri Vaclavik, Pep Baschy i Josep Pinyot.

, a la plaça d'Europa, actuació de Musilloc Trio, amb Jiri Vaclavik, Pep Baschy i Josep Pinyot. 18 de juny , a la plaça Clavé, Alba Careta i Jofre Fité.

, a la plaça Clavé, Alba Careta i Jofre Fité. 19 de juny , Plana de l'Om, Sara Roy i Jordi Pinyot.

, Plana de l'Om, Sara Roy i Jordi Pinyot. 25 de juny , plaça Gispert, Berta Sala i Martí Riera.

, plaça Gispert, Berta Sala i Martí Riera. 26 de juny, plaça Major, Los Valientes en format acústic amb Roger Rovira, Toni Comín, Arnau Polinario i Uri Font.



L'hora feliç tindrà lloc de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre.

El carrer d'Urgell engalant vist des de la plaça Clavé (G.C.)