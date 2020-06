Informació específica per a locals de tatuatge, pírcing i micropigmentació

La regidoria de Ciutat Saludable de l'Ajuntament de Manresa ha comunicat que posa a disposició dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació, i també de les piscines d'ús públic, informació i assessorament per tal de facilitar a aquests sectors la màxima informació especialitzada amb l'objectiu de minimitzar el risc d'exposició al virus de clients i treballadors i facilitar, així, que el desenvolupament de l'activitat es faci amb seguretat.

La regidoria ha estat valorant els diversos programes de prevenció i control per a establiments de la ciutat i, en aquests sectors esmentats, s'ha considerat oportú «reorientar i reforçar les directrius».

S'ha elaborat un cartell que es farà arribar als titulars dels establiments autoritzats, juntament amb diverses informacions d'interès per al sector.

L'Ajuntament recorda la importància de realitzar aquestes pràctiques en centres i establiments autoritzats per tal d'assegurar que es compleixen totes les condicions tècniques i sanitàries.

Les tècniques del tatuatge, pírcing i micropigmentació són pràctiques estètiques que no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics si no es realitzen en condicions òptimes d'higiene i seguretat, de manera que cal garantir que aquestes activitats es realitzin en les millors condicions higièniques i sanitàries per tal de protegir la salut.