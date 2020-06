Les joies de la corona del mandat Sanclimens

Durant els vuit anys que Juli Sanclimens va ser alcalde de Manresa, un dels principals suports amb què va comptar per a la seva gestió política va ser Josep Maria Sala, l'home dels números. "Van ser vuit anys treballant i convivint colze a colze", recorda per a Regió7.

El recorda com una persona "lliurada a la ciutat. Amb una bonhomia inqüestionable, que no tenia mai no i sempre buscava solucions encara que, a vegades, els problemes eren irresolubles".

Sala fa notar que "sempre que els nostres colors han governat Manresa han hagut de resoldre problemes econòmics en situacions socioeconòmiques molt complicades. Va passar amb l'alcalde Sanclimens i ha passat amb l'alcalde Junyent".

I afegeix que "he tingut i continuaré tenint un gran record de Sanclimens. Vam coincidir en els objectius i en com els havíem d'afrontar".

De la seva gestió destaca com a "joies de la corona" un grapat d'actuacions "que han resultat transcendentals per a la ciutat".

Entre elles, "el soterrament de les línies elèctriques que va fer possible que les Bases de Manresa anessin de la plaça Bages a la plaça Prat de la Riba". Recorda que l'Ajuntament va entomar una part importantíssima del cost econòmic de l'obra i el resultat va ser "una gran operació de planificació de futur".

També destaca els acords que van fer possible que tant el Kursaal com el Casino acabessin tenint una funció pública fonamental per a la ciutat. Aquí recorda que mentre la compra del Kursaal va ser "una operació menys complexa la del Casino ho va ser molt més" amb plets que han durat fins a l'època de l'alcalde Junyent.

Però afirma que sense fer els primers passos tot el que va venir després no hauria estat possible.

Assegura que no es pot oblidar com aquell govern va intervenir per connectar la ciutat amb l'autopista.