Mercadona enderroca la benzinera Set Serveis de Manresa arxiu particular

Mercadona va enllestir ahir l'en-derroc de la benzinera Set Serveis, ubicada al carrer de Francesc Moragas de Manresa. La distribuïdora alimentària vol traslladar el supermercat que té al mateix carrer cap al solar on hi havia fins ara la benzinera, a la vorera del davant. El perímetre de l'espai que ocupaven fins ara l'estació de servei i l'aparcament del supermercat està aïllat per una tanca metàl·lica.