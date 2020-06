Mor als 84 anys Juli Sanclimens, alcalde de Manresa entre 1987 i 1995

Juli Sanclimens Genescà, alcalde de Manresa entre els anys 1987 i 1995 i diputat al Parlament entre 1984 i 1995, ha mort aquest divendres a la matinada, als 84 anys. Ha traspassat a l'hospital de Sant Joan de Déu on feia tres dies que estava ingressat per complicacions de les dolències que patia fruit de l'edat i no relacionades amb la covid-19.

Nascut el 29 d'agost del 1935 i pare de tres fills (el Xavier, el David el Marc), Sanclimens va dedicar bona part de la seva vida a la política i a la vida social i cultural de la capital del Bages. Es va graduar en direcció d'empreses per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (lESE) i entre el 1958 i el 1986 va treballar com a director administratiu. El 1976 es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya, formació de la qual va formar part del Comitè Executiu Nacional entre 1987 i 1995.

En les eleccions municipals del 1987, Sanclimens va accedir a l'alcaldia de la capital del Bages, càrrecs que va compaginar amb el de primer president del Consell Comarcal del Bages i president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (1987-1995). A nivell nacional, el manresà també va concórrer a les llistes de CiU al Parlament en les eleccions del 1984, 1988 i 1992, obtenint les tres vegades representació a la cambra catalana.

També va ser jugador de bàsquet entre el 1973 i el 1975 i vicepresident del Bàsquet Manresa, a més de president de l'Orfeó Manresà entre 1967 i 1971, i president de l'Agrupació Cultural del Bages de 1980 a 1984.

Entre 1990 i el 1995 va ser membre de la Junta de Govern Local de Catalunya, del Patronat Català Pro Europa i del Comitè de Presidència del Consell de Municipis i Regions d'Europa.

Les seves vivències estan recollides al llibre "Temps viscut", publicat el 1999.