Sant Pau suspèn les festes del barri i la Festa de Sant Joan per la pandèmia

La comissió de joves i la junta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Pau de Manresa han anunciat que, degut a l'actual situació de pandèmia que s'està vivint arrel de la covid-19, i seguint les mesures de seguretat i desconfinament ordenades per les administracions competents, aquest any no es durà a terme la Festa de Sant Joan del 24 de juny ni les festes de barri, previstes els dies 26,27 i 28 de juny.

L'únic acte que de les festes que es durà a terme serà la missa del dia 27 a 2/4 de 8 del vespre, que aquest any es farà a l'esglèsia del barri i no a l'ermita, com es fa tradicionalment, per qüestió d'espai.