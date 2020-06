«Va fer d'alcalde amb compromís, empenta i ganes, tal com era ell»

Juli Sanclimens va rellevar a l'alcaldia el socialista Joan Cornet en una pugna electoral intensa que va caure de la banda del convergent.

Dels alcaldes de la democràcia, el pols entre Cornet i Sanclimens va ser el més aferrissat després de la crispació generada per l'anomenada «pentinada fiscal» i pel creixent xoc de poders entre convergents i socialistes a tot Catalunya.

Cornet, assabentat de la notícia per Regió7, va lamentar ahir la pèrdua d'«un gran manresà». Va destacar «la seva llarga trajectòria personal i professional com a home profundament vinculat a entitats».

Per a Cornet s'ha produït «una pèrdua per a la ciutat i per al país» d'una persona que «es va lliurar a la seva feina d'alcalde amb molta empenta, ganes i compromís, tal com era ell».

Més enllà de la pugna política, per a Cornet Sanclimens era una «persona entra-nyable que vivia amb joia i molt atent a l'actualitat». Malgrat la distància, dels moments en què van coincidir els darrers anys Cornet valora els records compartits d'una època irrepetible.