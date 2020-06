«Sense deixar de defensar les seves idees va ser alcalde de tots»

Jordi Valls, assabentat per Regió7 a les 3 de la matinada –hora de Mèxic– de la mort de Juli Sanclimens, va assegurar que les dues primeres paraules que li venien a la memòria sobre Juli Sanclimens és que va ser una persona «honesta i bona».

Valls, que va assumir l'alcaldia després de Sanclimens, valorava que «va respectar la institució i els que no pensaven com ell. Els escoltava i discutia amb ells. Va fer grans aportacions a la cultura democràtica de la ciutat amb el seu tarannà. Una cultura democràtica que jo trobo a faltar, no a Manresa, on sí que hi és, sinó en general».

Per a Valls la forma de fer política de persones com Sanclimens pren relleu quan el que impera és «el verb fàcil, el dogmatisme i la patrimonialització de les institucions».

Enmig de la nit a Mèxic DF, Valls insistia en el «bon tarannà» del seu antecessor en el càrrec. I en la forma com «va treballar per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, pensessin o no com ell. Va aconseguir ser alcalde de tots sense deixar de defensar les seves idees. M'ha sabut molt greu. Es feia estimar. Era bo i honest i, al final, això és el que compta».