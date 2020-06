«Em va remarcar la importància d'estar preparat per afrontar crisis»

L'alcalde Valentí Junyent destaca de Juli Sanclimens, l'altre batlle convergent del període democràtic, «el seu humanisme i transversalitat». Per a Junyent, el fet que fos una persona amb coneixements de direcció d'empreses, un home de cultura, d'esport, catalanista, vinculat a entitats que va fer el salt a l'acció política a diferents nivells, el converteix en un exponent de personalitat transversal.

Segons l'actual alcalde, Sanclimens «era una persona que sabia treballar en equip i donar confiança», i valora el fet d'haver «pogut aprendre a partir del seu mestratge». Junyent ha reivindicat en públic i en privat la figura d'«un gran polític, un gran alcalde i una gran persona» amb un gran currículum que «el que no recull és la seva bonhomia».

Explica que quan es va decidir a fer el pas per presentar-se a l'alcaldia va anar a veure tots els alcaldes de la ciutat. «El Juli em va remarcar la importància de rodejar-me d'un bon equip, sòlid i preparat per afrontar crisis, no només per anar fent dia a dia. Aquesta idea de consistència per afrontar les crisis sempre l'he tingut present».