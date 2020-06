Jornada sense cap nova defunció ni ingrés per la covid-19 als hospitals de Manresa

Manresa va viure ahir una jornada tranquil·la i sense canvis tant a Althaia com a Sant Andreu, i per tant, els centres hospitalaris de la ciutat continuen tenint 18 pacients ingressats per covid-19 en total.

Cal recordar que Althaia facilitava diàriament la dada dels pacients confirmats de coronavirus, però amb la casuística variada de casos que s'estan donant ara considera que proporciona una fotografia més exacta comptabilitzar el total de persones ingressades a l'àrea covid-19 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, independentment de si en el moment de fer el recompte tenen la PCR positiva o no.

Amb aquesta jornada de calma, ja són 14 els dies consecutius sense víctimes mortals per covid-19 a Manresa. Tenint en compte la darrera actualització, la xifra de morts per la pandèmia a Manresa es manté en 234, 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

Tot i això, encara que no s'han donat nous ingressos durant l'últim dia, tampoc s'ha produït cap alta i, per tant, el nombre d'altes a Manresa des de l'inici de la pandèmia continua sent de 1.067.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, només té una persona ingressada, i cinc sanitaris del centre es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre'n els resultats.

Sí que ha crescut el nombre de pacients ingressats per covid-19 a l'Hospital Sant Bernabé de Berga respecte a la setmana passada, i en suma actualment 12, dels quals només 2 continuen amb PCR positiva. Fa set dies hi havia 9 pacients ingressats al centre berguedà. Per tant, aquest divendres hi ha tres pacients més amb diagnòstic de covid-19 que fa una setmana. Tot i això a l'hospital no hi ha hagut cap defunció durant l'última setmana.



5 noves víctimes a Catalunya

El departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 69.252 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.110 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 94.

A més, 1.382 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 38.789 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.452 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus.



Espanya suma 502 nous positius

El ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, 25 en els últims set dies. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 243.209 casos confirmats per proves diagnòstiques, 502 més al total d'ahir i 155 més que el dia previ. D'aquests, 74 es concentren a Madrid i 33 a Catalunya.