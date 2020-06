L'abocador al barri de la Font continua creixent

No és la primera vegada que Regió7 es fa ressò de les queixes del veïnat per la brutícia que s'acumula, per culpa dels incívics, a l'aparcament de terra que hi ha al carrer de Rosa Sensat del barri de la Font dels Capellans. Ho va fer el gener i el febrer passat i els veïns ja ho van denunciar a l'Ajuntament el juliol del 2019. Lamenten, però, la seva passivitat i que, mentrestant, la brutícia continua allà i va en augment, tal com mostren les fotografies adjuntes. - G. C.