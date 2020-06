SOS de Càritas per fer front a una demanda que la covid ha triplicat

Càritas Manresa forma part de la campanya de les Càritas Diocesanes catalanes A només dos metres de tu, amb la idea que, malgrat la distància de seguretat imposada per la covid-19, vol estar «més a prop que mai de les persones més vulnerables». Per fer-ho possible, però, avisa que s'han triplicat les necessitats socials i que, en conseqüència, també «necessitem triplicar els donatius».

Alhora, la campanya pretén explicar a la ciutadania la tasca que ha estat duent a terme l'entitat en aquests darrers mesos. «Ens hem trobat amb una crisi sense precedents, que ens ha obligat a reforçar la nostra acció social». Davant d'aquesta emergència, s'han triplicat les peticions d'ajuda que ha anat rebent els darrers mesos. Moltes, són de «famílies que vivien al dia i que abans de la crisi de la covid-19 ja tenien una situació complicada». Per altra banda, «la paralització de l'economia ha suposat que moltes persones hagin perdut la feina que tenien en l'economia submergida, i en molts casos hi ha famílies que encara no han cobrat els ERTO».



Donacions i també voluntariat

Càritas Manresa incideix tant en la necessitat de voluntariat com de donacions per mantenir els 18 projectes que duu a terme. Durant el 2019, va atendre 920 persones a través de 195 voluntaris i amb12 jornades laborals repartides entre 21 professionals. En conjunt, són 556 les llars ateses formades per famílies amb fills, la majoria. Dos terços de les persones ateses són dones i més de la meitat estan sense feina. A banda, més de la meitat es trobaven en situació administrativa irregular. Dues tercers parts de les famílies tenen una situació d'habitatge insegur i/o estan sense llar.

Dins els programes de Càritas Manresa, són especialment importants el d'acollida i acompanyament social, que inclouen ajudes econòmiques per a necessitats bàsiques. El d'inclusió social, amb molta incidència amb els cursos d'alfabetització en llengua i cultura catalana, i el reforç escolar. El de formació sociolaboral inclou cursos de diferents matèries, com les cures de la gent gran i tasques de la llar i l'agricultura ecológica i polivalència agrària. Pel que fa al programa de masoveria urbana que duu a terme amb l'Ajuntament, ha incorporat dos habitatges nous rehabilitats i ja són 17 les famílies que aixopuga.

A la web de l'entitat ( www.caritasmanresa.cat) hi ha informació sobre com fer les donacions.