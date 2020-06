Els hospitals manresans han registrat el 18% de defuncions d'ingressats per covid

Els morts per coronavirus representen menys del 18% dels casos que han estat ingressats als hospitals manresans, el que vol dir que el 82% restant ha pogut aconseguir l'alta.

Les morts acumulades a Al-thaia i Sant Andreu a causa de la pandèmia han estat 234 i el nombre d'altes, 1.073; 1.025 a Althaia i 48 a Sant Andreu.

Queden 18 ingressats per covid-19, un a Sant Andreu i 17 a Sant Joan de Déu.

Les dades van en la línia del registre clínic multicèntric de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) sobre coronavirus a l'Estat, segons el qual un de cada cinc pacients hospitalitzats per covid-19 va morir i un de cada tres va tenir dificultats respiratòries.

Aquestes són dues de les conclusions de l'estudi amb dades de 12.213 ingressats, i amb la participació de 604 investigadors de 146 hospitals. El registre té dades de totes les comunitats, però destaca la de Madrid, que aporta aproximadament un terç dels casos inclosos. Per extreure aquestes primeres conclusions s'ha partit de les dades de 6.424 pacients de 109 hospitals, amb data 30 d'abril.



11 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 11 noves morts per covid-19, sis més que en el balanç anterior del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalu-nya en 12.450.

A banda, s'han detectat 173 nous casos positius testats (30 menys que el dia anterior) i ja en són 69.425.

D'entre les víctimes, 6.796 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (cinc més), 4.084 ho han fet en una residència (dos més) i 788 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 782 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.111 persones ingressades greus per covid-19 i actualment en són 83, una xifra que ha baixat ostensiblement i s'ha reduït de 20 persones en les últimes 48 hores.

A l'Estat espanyol, el ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i registra 27 en l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 243.605 casos confirmats per proves diagnòstiques, 396 més que el total de divendres, i 130 el dia previ.

D'aquests, 75 es concentren a Madrid i 21 a Catalunya. Del total de defuncions, Madrid en registra set en l'última setmana, mentre que Castella i Lleó i Astúries en tenen cinc. En l'última setmana hi ha hagut també 125 hospitalitzacions i 7 ingressos en UCI a tot l'Estat espanyol.