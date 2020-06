Salvador Illa felicita els alcaldes de la regió central per la feina a l'hora d'afrontar la pandèmia

El ministre de Sanitat, el socialista Salvador Illa, ha posat en valor la tasca que estan fent els alcaldes de la Catalunya Central per combatre la pandèmia. Illa, que també és secretari d'organització del PSC, ha intervingut aquest diumenge en el congrés de la federació del partit a la regió central en què s'han renovat els càrrecs de la cúpula. «És una feina que ha estat molt important, per exemple, en el combat contra la pandèmia, perquè la proximitat sempre és un valor, i teniu tot el nostre suport per la feina que heu fet i la que fareu a partir d'ara», ha remarcat. El congrés s'ha celebrat telemàticament, així que el ministre no s'ha desplaçat fins a Manresa per a la seva intervenció. També hi ha participat la portaveu del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, Eva Granados, i el primer secretari, Miquel Iceta, ha estat l'encarregat de cloure la jornada.

El Congrés de la Federació XI del Partit dels Socialistes de Catalunya ha aprovat aquest matí gairebé per unanimitat una nova executiva que manté Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, com a Primer Secretari a les nostres comarques i que renova i rejoveneix la composició de les persones que conformen la nova direcció del PSC.

Les delegades i delegats al Congrés que s'ha celebrat de manera telemàtica han donat un ple suport a la composició d'una executiva que també manté al exalcalde de Súria, Toni Julian, com a President del partit i a l'exalcalde de Borredà, Joan Roma, com a president del Consell de Federació (màxim òrgan de decisió del partit entre congressos). La regidora de Manresa, Mercè Cardona, continua de Secretaria d'Organització, Finances i Acció Electoral.

A la seva intervenció final el reelegit primer secretari de la Federació XI del PSC Cristòfol Gimeno ha agraït emocionat el suport renovat de la militància perquè "entre totes i tots farem un PSC encara més fort, amb més representació, i continuarem treballant per superar les adversitats i per aconseguir una societat més justa, amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Perquè el nostre compromís amb la societat és molt més fort que la rancúnia d'alguns dels nostres adversaris vers els socialistes catalans".