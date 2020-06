«Quan ets al govern t'adones realment de la gran maquinària que hi ha en un ajuntament»

«Aquest ha estat un any de molta intensitat», apunta l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, la republicana Adriana Delgado, que ja havia estat regidora a l'oposició en aquest ajuntament fins que el juny passat va assumir l'alcaldia. I és que, més enllà de la gestió del dia a dia, «vam començar el mandat amb una onada de calor, hem tingut els aiguats del Glòria, i ara s'hi ha afegit la pandèmia», que si bé ha agafat tothom desprevingut, pensa que segurament ha marcat d'una forma especial els alcaldes i alcaldesses novells. En el seu cas, tot i haver tingut experiència com a regidora, «a l'oposició et falta molta informació, i és quan ets al govern que realment t'adones de la gran maquinària que hi ha i de què suposa tirar endavant un ajuntament de les dimensions del de Sant Vicenç». D'altra banda, «també veus que l'administració sovint és més lenta del que voldries i els procediments són tan complicats que impedeixen poder actuar amb tota l'eficàcia».

Delgado governa en coalició amb el PSC i SVCeC, i assegura que «tenim uns projectes de mandat molt clars», però admet que el dia a dia condiciona molt la seva evolució, i això implica «haver-te d'adaptar molt a les circumstàncies sense perdre mai de vista els teus objectius de mandat». Encara que la maquinària vagi funcionant amb tot l'equip de regidors, «hi has d'estar sempre a sobre», i en aquest sentit considera que «l'alcalde ha d'estar al cas de tot», apunta. «Això és feina, i desconnectar és difícil», però diu que l'esforç val la pena.

Assegura que «hi ha molta feina que es fa i que és molt important però que no es veu», i aspectes de l'administració local «que la ciutadania no coneix prou bé». D'altra banda, valora la proximitat que dona la política municipal, «perquè et pots explicar i donar el teu punt de vista més fàcilment que en altres nivells, i això és molt agraït [Delgado també té experiència com a diputada al Parlament]».