La clientela recupera les barres dels bars de Manresa en l'entrada de la Catalunya Central a la fase 3

La Catalunya Central ha entrat aquest dilluns en la fase 3 del procés de desconfinament ordenat pel ministeri de Sanitat. Entre les novetats més destacades hi ha l'ampliació de les terrasses fins al 75% de la seva capacitat i l'ús permès de les barres dels bars. Així, la clientela de bars i restaurants pot recuperar a partir d'avui aquest espai.

A Manresa, el bar Griffitich de la plaça Bages, que porta Jordi Sànchez, és un dels que aquest matí ja han pogut posar a disposició de la clientela la llarga barra de l'establiment. La Nicole, que fins ara esmorzava en una de les taules individuals adossades a la façana, ha pogut fer un cafè amb llet i una truita a la barra.

Sànchez ha celebrat poder tenir oberta la barra però ha dit que molta gent ja s'ha acostumat a les taules de fora. Quant a la possibilitat d'ampliar l'aforament de la terrassa, ha explicat que no es notarà massa perquè «com que cal guardar les distàncies, l'espai és el que és».

A partir d'avui, a les comarques centrals també es podran fer reunions familiars o amb amics de fins a 20 persones i s'eliminaran totalment les franges horàries. I una novetat important, tindran llibertat de moviment: els seus habitants es podran desplaçar per altres regions sanitàries de Catalunya en fase 3. Una persona de Manresa, Igualada o Berga podrà anar, per exemple, a l'Alt Pirineu, a les Terres de l'Ebre, a Tarragona o a Girona.

Catalunya Central i Girona, en fase 3



Les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central passen aquest dilluns a fase 3 i només quedaran en fase 2 la regió metropolitana de Barcelona i Lleida. Ara bé, el Procicat aprovarà aquest dilluns a proposta del Departament de Salut reclamar que aquestes dues regions sanitàries avancin de fase abans del cap de setmana, de forma que, si el Ministeri de Sanitat ho accepta, tota Catalunya estarà ja en l'última fase i sota competència del Govern. Salut al·lega que si no ho ha demanat fins ara és perquè necessitava uns dies per veure l'evolució de l'epidèmia. A més, a partir d'aquest dilluns la mobilitat estarà permesa entre totes les regions que estiguin en l'última fase.

Un cop ho demani formalment el Govern, serà el Ministeri de Sanitat qui decideixi si Barcelona i Lleida passen de fase abans del cap de setmana. Si finalment no avancessin, el dilluns 21 de juny ja passarien directament a l'anomenada 'nova normalitat', amb la caiguda de l'estat d'alarma. No serà fins llavors que estarà permesa la mobilitat fora de les comunitats autònomes.

A més, poden obrir tots els comerços -independentment de quina sigui la seva superfície- al 50% de la seva capacitat, i s'obriran centres recreatius turístics, zoològics i aquaris, també amb la meitat d'aforament. També es poden fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides a joves i infants.

Comerços i restaurants

Els bars i restaurants podran recuperar les barres, sempre que es mantingui la distància de seguretat entre clients o grups de clients de dos metres. L'aforament permès a l'interior dels locals passarà de ser d'un terç a ser de la meitat, a la 3. Les terrasses a l'aire lliure poden obrir al 75 % de la seva capacitat en aquesta fase. L'ocupació màxima, segons el BOE, serà de 20 persones per taula i per agrupació de taules. Casinos, sales de jocs i els bingos a la meitat de la seva capacitat i sense superar el topall de cinquanta persones

Podran obrir tots els comerços sense límit de superfície, sempre que l'aforament no superi el 50 %, establint un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. A més, també obriran les zones comunes dels centres comercials, amb un aforament màxim del 40 % i es limita l'aforament dels locals i els establiments ubicats en aquests centres comercials al 50 %.

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir les seves zones comunes mentre no superin el 50 % de la seva ocupació. Pel que fa a les activitats grupals dins els hotels, estan permeses per a un màxim de 20 persones.

Les discoteques i els locals d'oci nocturn podran obrir sense superar un terç de l'aforament i no s'hi podrà ballar. S'hi permet instal·lar taules i cadires perquè els clients puguin seure.



Àmbit esportiu

Serà el moment per als entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades i la celebració d'espectacles i activitats esportives. Les tasques esportives s'han de dur a terme sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50 % de la capacitat de les instal·lacions i amb l'objectiu de mantenir les distàncies mínimes necessàries per protegir la salut dels esportistes.

A les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius es poden fer activitats en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 50 % de l'aforament màxim permès. Es permet l'ús dels vestuaris i de la zona de dutxes i s'elimina l'obligatorietat de la cita prèvia.



Transport, vetlles i mercats

Als congressos hi podran assistir fins a 80 persones. Segueix permesa la circulació de persones dins la mateixa regió sanitària tot i que el moviment entre regions sanitàries només es podrà fer si la Generalitat ho permet. El transport públic funcionarà al 100% en aquesta fase.

Es permetran les activitats de lleure als casals d'estiu dirigides a nens i adolescents. Si es fan a l'aire lliure, estan limitades al 50 % de la seva capacitat habitual i a un màxim de 200 participants, amb els educadors inclosos. En cas que es facin a l'interior, l'aforament permès és d'un terç i el total de participants no pot superar les 80 persones, inclosos els monitors.

Es poden celebrar vetlles i enterraments en espais públics i privats amb un màxim de 50 persones si són a l'aire lliure i de 25 en espais tancats.

Els casaments estaran limitats a un màxim de 150 persones en espais a l'aire lliure o de 75 en espais tancats, això sí, en cap cas es pot superar el 75 % de l'aforament del recinte. Les celebracions que impliquin qualsevol tipus de servei d'àpats o hostaleria, han de cenyir-se a les normes vigents per aquests tipus d'establiments en la fase 3 de desescalada.

Els llocs de culte: obriran fins al 75 % de l'aforament. L'aforament màxim ha de situar-se en un espai plenament visible.

Els mercats a l'aire lliure obriran fins al 50 % de les parades. Els ajuntaments també tenen l'opció d'augmentar la superfície del mercat per tal de poder garantir una distància de seguretat entre les parades similar a la de la meitat de l'ocupació.