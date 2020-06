Els nous ajuntaments compleixen un any amb dos canvis d'alcaldia i dos en procés

Dues alcaldies canviades, dues més d'imminents, i una tercera encara no en procés però ja prevista per a l'octubre del 2021. Aquest és l'estat actual dels ajuntaments de les comarques centrals quan fa justament un any que es van constituir els consistoris amb què s'engegava un nou mandat fruit dels resultats de les eleccions municipals del 26 de maig. Motius de salut a Navàs i Callús, pactes d'alternances acordats a Manresa i la Seu d'Urgell, i una moció de censura contra l'actual govern de Sant Fruitós, són les causes que hi ha al darrere d'aquests canvis, i que podrien no ser els únics en els tres anys que encara queden per endavant.

El primer relleu va arribar l'11 de novembre a Navàs, en què el republicà Salvador Busquets subtituïa el fins aleshores alcalde Genís Rovira, de la CUP. Aquest és un cas peculiar, perquè el relleu entre els líders dels dos socis de govern ja estava previst, però va arribar abans d'hora motivat per la renúncia temporal de Rovira, a qui a l'estiu van diagnosticar una malaltia que el va apartar del càrrec. La CUP havia de governar els dos primers anys, i el 2021 s'havia de fer el canvi, però les circumstàncies han obligat a invertir el procés amb previsió que Rovira (que continua de regidor) assumeixi novament l'alcaldia el setembre de l'any que ve.

A Callús també hi ha hagut canvis, i també per qüestions de salut, que en aquest cas han dut a la renúncia completa dels càrrecs a l'Ajuntament de Joan Badia (ERC). El relleu es va fer en ple confinament, en un ple celebrat el 29 d'abril en què Jordi Mas, número 5 de la llista i ja regidor, va assumir l'alcaldia, en principi per al que resta de mandat, i es va nomenar Marc Pusó nou regidor per a la plaça que quedava vacant.



Dos canvis aquest mateix mes

Dos canvis efectuats i tres més de previstos, dos d'ells de forma imminent (a banda del nou relleu que es preveu a Navàs).

El primer, desconegut fins fa uns quants dies, s'espera a Sant Fruitós, on dimecres, 17 de juny a les 12, hi ha convocat un ple extraordinari per aprovar una moció de censura presentada pels grups de l'oposició (ERC, PSC i JxC) contra el govern en minoria de Gent fent Poble. Si prospera, la republicana Àdria Mazcuñan substituirà Joan Carles Batanés, i això sumarà una nova alcaldessa a les 33 que hi ha actualment a les comarques centrals (de 155 ajuntaments).

L'endemà s'iniciarà un procés de canvi ja pactat a Manresa que culminarà el 27 de juny amb el nomenament del republicà Marc Aloy com a nou alcalde de la ciutat en substitució de Valentí Junyent, de JxC (vegeu més informació al desglossat). ERC i JxC governen a la capital del Bages després que van ser les dues forces més votades per molt pocs vots de diferència a favor dels republicans, la qual cosa els va portar a un pacte pel canvi de lideratge un any després de la investidura.

Finalment, l'octubre del 2021 es preveu un relleu, tambe pactat per a mig mandat, entre l'actual alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega (de JxC), i Francesc Vilaplana (d'ERC). Els dos partits governen plegats amb 9 dels 17 regidors.