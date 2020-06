Una usuària d'un centre ocupacional d'Ampans: «Estic emocionada. Avui és especial perquè retrobo els meus companys»

Els serveis d'atenció diürna a persones amb discapacitat intel—lectual han reobert aquest dilluns, primer dia de fase 3 a la Catalunya Central. És el cas d'Ampans, al Bages, una fundació amb més de 50 anys de trajectòria, que ha obert els sis centres ocupacionals que té a la comarca amb una ocupació del 40%. Per fer-ho, ha senyalitzat i redistribuït els espais i ha pres totes les mesures de seguretat. Per a la Laia, usuària d'Ampans, aquest dilluns és un dia "molt especial" i, per això, el viu amb l'emoció a flor de pell. "He trobat molt a faltar els meus companys", assegura. Com ella, 120 usuaris més d'Ampans han viscut el primer dia de tornada a la rutina amb l'esperança que, aviat, es podran tornar a abraçar.

Línies grogues al terra, gel hidroalcohòlic, i presa de temperatura a tots els usuaris. Els centres ocupacionals d'Ampans han reobert aquest dilluns, primer dia de fase 3 a la Catalunya Central, amb totes les mesures de precaució després de tres mesos tancats pel coronavirus. Es tracta d'una reobertura molt esperada per als usuaris, ja que per a les persones amb discapacitat intel—lectual el confinament ha estat especialment dur.

Així ho explica la directora dels serveis d'atenció diürna d'Ampans, Cristina Llohis, qui ha assegurat que els usuaris han trobat molt a faltar les relacions socials. "Això els ha desestabilitzat totalment", assegura. Per això, afegeix, el treball emocional serà especialment important els propers dies. "Que puguin expressar a la seva manera com han viscut tot aquest temps, ens han comentat que hi ha hagut molta desestabilització, molta pèrdua d'horaris, trastorns de conducta i emocionals. Han de recuperar aquesta pau interior", afegeix.

Les famílies, de la seva banda, han hagut de fer equilibris per conciliar la tornada presencial a la feina amb els centres ocupacionals dels seus fills tancats. Se'ls ha fet llarg. És el cas de la Carmen Bailón, mare d'una usuària. "Per a ella és molt important la rutina i això se li va trencar d'un dia per l'altre", afegeix.

A la Laia, usuària d'Ampans, li costa posar paraules al sentiment que viu aquest dilluns. Està especialment emocionada perquè, després de mesos tancada a casa, pot començar el taller ocupacional d'Ampans i retrobar-se amb els seus companys. Des que va marxar, el centre ha canviat. Les línies grogues que hi ha al terra per marcar els recorreguts, li recorden un aeroport.

També per a l'Alfonso, aquest dilluns ha estat especial perquè ha pogut retrobar-se amb els seus companys. "He esperat amb motes ganes el dia d'avui. Ara només espero que tot torni aviat a la normalitat per poder-los abraçar", afegeix.