Usuaris del bus Manresa-Barcelona veuen contraproduent poder ocupar totes les places

En el camí cap a la nova normalitat, les aglomeracions generen inquietud a molts ciutadans. Per aquest motiu hi ha usuaris del bus Manresa-Barcelona que consideren contraproduent que a la fase 3 els passatgers ja puguin ocupar totes les places dels combois. En aquest nou estadi de la desescalada ja és permès que busos urbans i interurbans, i la resta de vehicles de transport públic, puguin circular al 100% de la seva capacitat sempre que els passatgers portin mascareta.

Des que va començar la pandèmia, però, el nombre d'usuaris en els busos de la línia és mínim i, malgrat la represa de moltes activitats, en els trajectes no s'hi veuen més de deu persones. Desenes d'usuaris que utilitzen freqüentment la línia comparteixen informació sobre el transport públic bagenc en un grup de WhatsApp, grup que es va crear fa temps per organitzar-se i queixar-se per algunes deficiències en el servei. Alguns dels membres van mostrar les seves reticències en saber que ja es podrien ocupar totes les places del bus i van expressar que els semblava «perillós» i «insegur», i d'altres exposaven que veien incongruent que no es puguin ocupar totes les localitats de les sales de cinema i teatre i, en canvi, sí que es pugui seure a tots els seients d'un bus.

Eduard Torres és el membre del grup que s'ha erigit com a portaveu quan els usuaris han hagut de formular queixes a l'administració i contra l'empresa de transport públic. Opina que, tot i que alguns ho trobin incongruent, la clau està en la consciència ciutadana. «És un tema de sensibilització. Penso que mentre no hi hagi estudiants i més gent que hagi d'anar al treball físicament no hi haurà gaire problema, ni gaire gent. Els vehicles no van plens», afirma.

En el bus es percep que molts treballadors encara treballen des de casa. Per a Torres, «si veiem al bus comportaments irresponsables, com a les platges, malament. Insisteixo en la prudència, i llavors les coses no sortiran de mare». No espera que ara hi vagin molts més usuaris.