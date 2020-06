Cares conegudes en una cerimònia que també va tenir un punt reivindicatiu

Representants del món polític local i nacional, de la societat civil i també del món de la cultura i l'esport es van reunir ahir al funeral per Juli Sanclimens. Hi van assistir l'exconseller i exalcalde de Barcelona Xavier Trias; els exconsellers Joan Vallvé i Lluís Recoder; el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol; l'expresident del Consell Comarcal del Bages, exalcalde de Sant Joan i dirigent de Convergència, Francesc Iglesias; i l'actual president del PDeCAT, David Bonvehí, entre d'altres. També hi era l'exalcalde Josep Camprubí.

A l'homilia, mossèn Joan Aurich va destacar que l'acció política de Sanclimens va ser la punta de l'iceberg «de la vida d'un home al servei dels altres i també del seu municipi».

Va assegurar que en temps de confinament, com quan la Seu estava tancada, els temples «han sigut els hospitals, les llars per a gent gran, les residències, les famílies en el seu confinament... I els fidels han sigut els que han respost a les necessitats de tantes persones».

Va alertar de la possibilitat que augmenti l'atur, la precarietat, que s'accentuïn els problemes per als exiliats i els estrangers, que els pressupostos de serveis socials, sanitat o educació segueixin sent insuficients o que es continuïn gastant de forma «escandalosa milions de diner públic a l'exèrcit». «Tots estem obligats a respondre a les necessitats dels nostres germans, i a no oblidar les responsabilitats compartides».