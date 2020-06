El funeral de Sanclimens homenatja el seu manresanisme i catalanisme incondicional

El fèretre cobert amb la bandera de Manresa, la senyera i una rosa que va quedar dipositada sobre el taüt després que l'Agrupació Cultural del Bages li dediqués un emocionat ball d'homenatge. El funeral que es va celebrar ahir a la basílica de la Seu en memòria de l'exalcalde Juli Sanclimens, mort divendres als 84 anys, va estar farcit de referències al manresanisme i al catalanisme que sempre va professar l'alcalde. Un exemple: la cerimònia va començar amb la sardana Somni, una de les preferides de Sanclimens, interpretada en directe per un grup de músics de cobla, i va acabar amb els Goigs de la Llum a càrrec de l'Orfeó Manresà, entitat que va presidir i de la qual no es va desvincular mai. També va tenir un punt reivindicatiu quan es va recordar els independentistes empresonats o exiliats.

La cerimònia va ser oficiada per mossèn Joan Aurich, amic de la família, i es va dur a terme en el context de l'emergència sanitària. Tothom anava amb mascaretes i s'havien de respectar les distàncies de seguretat. Va costar perquè el temple es va omplir, tot i que sense les circumstàncies causades per la covid s'hauria omplert més. Hi havia representants del món polític, cultural i social de Manresa.

Aurich va ser el primer que, des de l'altar, va voler fer un agraïment públic «a tot el que hem rebut del Juli». «Aquest moment», va continuar dient, «cristal·litza les trobades que fem quan es mor una persona estimada: ens acompa-nyem. Sobretot acompanyem la família i aquells que ens hem trobat en Juli en el nostre camí».



Homenatges i agraïments

Hi va haver més mostres d'homenatge i de record. Com quan, després de les pregàries, l'Agrupació Cultural del Bages, entitat que també va presidir Sanclimens, va expressar el seu condol oferint un emotiu ball d'homenatge que va ballar, al so d'un flabiol, un emocionat Joan Manel Miquel. A continuació l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va intervenir per posar en valor el llegat, la forma de fer i la projecció exterior de la ciutat que va promoure Sanclimens. «Acomiadem un mestre i un exemple de la vida pública», va dir.

Antoni Llobet, fill de Marcel·lí Llobet, que va ser company de Sanclimens en l'àmbit de la cultura i la vida política de Manresa i Catalunya, va destacar el compromís permanent de l'exalcalde. També va parlar un dels tres fills de Sanclimens, Xavier, que va recordar com el seu pare deia sovint que «sempre s'ha de parlar més amb els que no són dels teus que amb els teus. Però sembla que això no s'encomana». I un altre fill del finat, David Sanclimens, va llegir els records que Juli Sanclimens deixa als seus nets i netes. Va tenir paraules d'agraïment per les mostres de condol i d'afecte que ha rebut la família. «Ens ha reconfortat». Va explicar que diumenge al vespre van rebre una trucada de Bambylor, al Senegal, ciutat agermanada amb Manresa; i també dues de la presó de Lledoners: de Jordi Rull i Jordi Turull. «La injustícia no els ha permès ser aquí». A les pregàries també es va recordar els presos i els exiliats i es va demanar una «solució justa per al conflicte entre Catalunya i Espa-nya».

Sanclimens va ser diputat al Parlament del 1984 al 1995, alcalde de Manresa entre el 1987 i el 1995 i tota la vida va estar vinculat al món associatiu, cultural i esportiu de la ciutat.