Els gimnasos reobren amb limitacions de capacitat i grans mesures de seguretat

La majoria dels gimnasos (Cube, Duo, Ateneu, Vela, Dir-Gimbe, Nat's, Esport7, entre d'altres) van reobrir ahir al matí tenint en compte la major flexibilitat que permet la fase 3 de desescalada (algun ja havia obert fa uns dies amb cita prèvia, com el cas del nou gimnàs de low cost Basic Factory al carrer Francesc Moragas o el Nat's a Sant Fruitós, que ja havia iniciat les activitats a la piscina). La reobertura s'ha hagut de fer amb dos denominadors comuns: les restriccions de capacitat lligades a importants mesures de seguretat per evitar contagis del virus. Les instal·lacions van obrir les portes amb els corresponents protocols d'higiene i de distàncies a l'hora de fer les activitats. En la majoria dels casos s'ha limitat la capacitat fins al 50%.

Aquest és el cas del Cube i el Duo. El seu director, Lluís Serracarbasa, ha comentat que «d'una cabuda de 1.400 persones hem de passar a unes 700, això tenint en compte que en cadascuna de les sales s'ha de mantenir la separació establerta entre les persones. Hem hagut de modificar tots els horaris considerant que entre classe i classe ha de passar mitja hora per fer la corresponent neteja. Intentem que els esportistes no es trobin pels passadissos i per això també escalem les activitats perquè no coincideixin en els mateixos horaris. En les zones comunes s'ha d'utilitzar mascareta i per les classes dirigides no cal cita prèvia. Les úniques parts del gimnàs que es mantenen tancades són les zones termals».

Serracarbasa té clar que «d'entrada, tindrem baixes d'usuaris. En aquest sentit considerem la gent del sector que hauríem de tenir ajuts de les administracions. Ens tenen considerats com a espais on es fa salut i en canvi l'IVA és del 21%, quan pensem que hauria de ser del 8%. En el nostre cas, durant el confinament hem fet classes online de forma gratuïta i a partir d'ara serà un producte de pagament per a qui no tingui necessitat de venir al gimnàs».

Del Gimnàs Vela, el seu reponsable, Pere Arévalo, ha fet saber que «seguim els protocols establerts amb catifa desinfectant a l'entrada, prenem la temperatura als usuaris, és obligatori utilitzar mascaretes als passadissos i mantenir les distàncies. Per a les classes dirigides no fa falta fer reserva tot i que també en donem l'opció».

Esport7 és un gimnàs que fa bàsicament arts marcials però també manteniment (fitness i musculació). Maurici Casasayas Botines apunta que «tenim tots els elements per desinfectar i les corresponent senyalitzacions. En el cas del judo, que és considerat un esport de contacte, ens hem hagut de reinventar i fem exercicis que potser havíem deixat de practicar, tot i que alguna cosa podrem aprofitar per al futur. Han estat gairebé tres mesos de classes on-line de molt èxit i ara cal emmotllar-se fins que sigui permès el contacte encara que sigui tota la classe amb el mateix company».

Ferran Cabanes, director de l'Ateneu Les Bases, ha parlat «d'incertesa dels usuaris. Tenen molts dubtes tot i que nosaltres hem intentat informar per les xarxes socials de les mesures que s'han de seguir segons els protocols establerts. En el nostre cas i de cara a les classes dirigides, donem l'oportunitat, a qui vulgui, de fer reserves online, tot i que no hi ha cap obligació. El que pot passar es que algú vingui a fer una activitat i estigui plena segons la nova reglamentació, per les distàncies de seguretat. Pel que fa a la piscina, hem ampliat els controls analítics tant de l'aigua com de les zones de pas».