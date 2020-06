Manresa passa de 18 a 10 ingressats per coronavirus

A Manresa l'afectació pel coronavirus es troba en via de desaparició. Ahir, la Fundació Althaia va comunicar que dels 17 ingressats per coronavirus que tenia passava a 9. Si s'hi afegeix el que hi ha a l'Hospital de Sant Andreu són deu, mentre que el dia anterior n'eren divuit. Deu pacients és el mínim d'ingressats per covid i ja es va arribar a aquesta xifra els dies 4 i 6 de juny.

Tampoc ha crescut el nombre de víctimes mortals, que es manté en 234 –170 a Althaia i 64 a Sant Andreu– per dissetena jornada consecutiva.

Pel que fa a les altes, en són 1.083, de les quals 1.035 donades per Althaia i 48 per Sant Andreu.

L'Hospital de Sant Andreu manté una única persona ingressada des del 5 de juny.



Quatre morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van comptabilitzar ahir 4 noves morts per covid-19, una més que en l'últim balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.457.

A banda, s'han detectat 109 nous casos positius testats (31 menys) i ja en són 69.674. Entre les víctimes, 6.799 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (un més), 4.084 ho han fet en una residència (les mateixes que en l'últim balanç) i 788 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 786 (tres més).

Fins ara hi ha hagut 4.112 persones ingressades greus i actualment en són 82, les mateixes que fa 24 hores.

El ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus a l'Estat espanyol en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 25 en l'última setmana. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.109 casos confirmats per proves diagnòstiques, 181 més que al total del dia anterior (243.928) i 40 diagnosticats el dia previ.

D'aquests, n'hi ha 17 a Catalu-nya i 12 a Madrid. De les defuncions dels últims set dies, n'hi ha 6 a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 3 a Castella-la Manxa, el País Basc i Astúries. En l'última setmana hi ha hagut també 94 hospitalitzacions i 3 ingressos en UCI.