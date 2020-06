Sor Lucía demana ajuda i diu que «no m'agradaria haver d'abaixar la persiana»

"És molt el dolor que estem tocant cada dia. Són moltes les ferides que estem tocant cada dia que obrim la plataforma d'aliments. Ahir em va commoure molt veure persones grans a les quals vam haver d'acompanyar per portar el menjar a casa seva. Situacions autènticament doloroses. Pares i mares de família desesperats. Esperen una cita dels Serveis Socials que els arribarà però, com que el servei està col·lapsat, els hem de donar lots d'emergència perquè si no se'ls cobreix aquesta necessitat essencial no poden donar menjar als seus fills i encara menys anar endavant". Assegura que, ara mateix, la plataforma és "un hospital de campanya".

És com descriu sor Lucía Caram el panorama actual amb què es troba a diari la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix, per la crisi creada per la pandèmia. Ho ha fet aquest dimarts a taravés d'un vídeo que ha difós per les xarxes. Agraeix l'enorme compromís dels voluntaris, gent jove que s'hi ha implicat a fons i fa referència a la capacitat destructora de la pandèmia pel que fa a la feina. "Hem de continuar demanant que es reactivi el mercat laboral perquè això és el que necessita la gent".

Avisa, però, que tot plegat només serà sostenible "si tots ens hi impliquem i hi posem de la nostra part". D'ençà que va començar la pandèmia informa que a la carretera de Vic la plataforma d'aliments ha obert 26 dies amb atenció directa a la gent. A banda, s'han fet més de 80 serveis domiciliaris i s'han portat durant dos mesos el menjar cuinat a cent persones a les seves cases, un servei "que ha estat temporal i que s'acaba aquesta setmana". És el que va posar en marxa la Joviat a través de la seva escola d'hosteleria. "Això vol dir que aquestes persones es tornen a incorporar a la plataforma dels aliments".

9.500 lots d'aliments



Durant aquest temps "hem fet 9.500 lots d'aliments. A banda, hem donat a la gent una bossa amb sabó per a la roba i amb productes d'higiene personal. Els hem donat carn, peix, productes precuinats, llet, ous... Els hem garantit una alimentació equilibrada per als 15 dies pels quals venia la gent. N'hi ha que ve cada 15 dies i d'altra cada mes. El valor total dels 9.500 lots ha estat d'1.140.000 euros en aliments entregats. Durant aquest temps, a la plataforma d'aliments hi han passat 2.000 unitats familiars o persones individuals. Hem arribat a 7.000 persones. Estem parlant de moltíssima gent que s'ha quedat al marge, tot i que el govern va dir que no hi quedaria".

Sor Lucía remarca que en altres llocs on reparteixen menjar, com és el cas de Santa Anna a Barcelona, ja no donen a l'abast. Per això inssisteix que "això ho arreglem entre tots o no té solució". Confessa que la situació li torna a generar angoixa, preocupació i insomni. "Em pregunto què serà de totes aquestes famílies que estan trencades. Que venen amb molt patiment a nosaltres buscant el pa de cada dia". Ho diu sense poder amagar l'emoció que li genera la pressió que ha de suportar la plataforma. "No és fàcil de gestionar. No només es tracta de repartir aliments. Es tracta d'acollir, de consolar, d'assecar llàgrimes i que puguin tenir oportunitats en el cami de la vida".

Dona gràcies a tothom qui els ha ajudat, als voluntaris joves i als grans, ara retirats per qüestions de sanitat però amb ganes de tornar-hi. Dit això, fa una crida a la societat "i a les empreses d'alimentació perquè ens ajudeu. Necessitem mantenir la pau social. Si algú no pot donar menjar als seus fills cada dia, és legítim que busqui menjar com sigui".

Demana que cadascú es demani com pot col·laborar amb el projecte. "Jo estic al covent i a la plataforma d'aliments. Qualsevol ajuda és benvinguda. No m'agradaria haver de baixar la pesiana de la plataforma d'aliments. Us necessito, us necessitem. No és fàcil".

La pàgina de la Fundació del Convent de Santa Clara per poder ajudar és aquesta.