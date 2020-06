Creu Roja Manresa avisa que si es repeteix la pandèmia caldrà millorar la coordinació

Si de cara a la tardor hi ha una nova crisi generada per un rebrot de la pandèmia, com indiquen alguns experts en la matèria, caldrà que hi hagi coordinació des del minut zero i que "cadascú faci la seva feina i que la faci bé". És la valoració que ha fet el president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera, davant la pregunta de què cal tenir en compte després del que s'ha viscut aquests tres mesos. Riera i Helena Cerdán, coordinadora de l'entitat a Manresa, que ha coincidit amb ell que "haurem d'aprendre a coordinar-nos millor", han repassat aquest matí el diari d'operacions entre el 12 de març i la data d'avui, 17 de juny, de Creu Roja Manresa. Riera ha insistit que la seva funció no és la de liderar perquè ja hi ha qui ha d'assumir aquesta feina.

Entre els números que han aportat, destaquen la norantena de nous voluntaris que es van oferir a col·laborar de bon començament. Una d'elles, la manresana Paula Machado, de 20 anys, s'encarregava aquest matí de repartir els lots d'higiene que l'entitat dona a 38 famílies sense recursos un cop al mes. Per fer el repartiment dels lots, Creu Roja obre una porta lateral de la seu al carrer del Joc de la Pilota, que dona al carrer de la Dama, per separar els circuits. A banda, se segueixen tots els protocols necessaris, inclosa la mascareta i la desinfecció de mans.

Durant la crisi, a banda dels nous 90 voluntaris, n'hi ha hagut 30 més dels que ja col·laboren habitualment amb l'entitat. Els restants, són persones grans que, per motius de salut, s'han hagut de quedar a casa. Entre altres dades, Riera ha volgut destacar la solidaritat de particulars i empreses, amb donacions per un valor total de 7.040 euros. A banda, ha remarcat que, tot i que si es repeteix la crisi, caldrà una coordinació més ràpida, aquesta vegada també s'ha procurat que n'hi hagués. Ha posat com a exemple que quan es van obrir plantes del Centre Hospitalari de Manresa per fer front a la covid-19, Protecció Civil els va trucar per demanar-los com podien aconseguir llits i el que va fer Creu Roja va ser desmuntar els que hi havia a la seu del Joc de la Pilota, que havia estat una residència, i portar-los allà.

Cerdán ha repassat d'altres dades (vegeu el quadre de la imatge) de la feina feta durant aquests més de tres mesos. Destaquen les visites un cop a la setmana enlloc dels dos habituals a les persones sense llar, per exemple, que viuen en barraques. Són 53 sense sostre. Voluntaris acompanyats d'un tècnic les van anar a veure per fer-ne seguiment i assessorar-les a l'hora de prendre mesures contra la covid.

En total, a Creu Roja Manresa, treballen 18 tècnics, dels quals quatre han estat cada dia, matí i tarda, a la seu per atendre les persones que s'hi han adreçat. La coordinadora de l'entitat ha explicat que han estat bàsiques les trucades per fer seguiment, prevenció i promoció de la salut, amb més de 2.000. Riera ha afegit que tècnics de serveis a la infància que es van haver de tancar -el Casal-Ot, la ludoteca i Joves Nucli Antic- s'han destinat a altres feines, com ara al repartiment d'aliments al Rebost de Sant Joan de Vilatorrada i d'higiene a Sant Vicenç de Castellet.

Ha avisat que la covid port fer aparèixer un nou perfil de persones ateses que són les que, segons la reacció de l'administració, cauran d'una banda o de l'altra. Bàsicament, famílies amb ERTO que amb una empenteta donada en la bona direcció es poden recuperar o, si no és així, poden caure a la banda de les persones que necessiten suport per poder subsistir.