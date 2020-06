El govern espanyol mobilitza 650 milions d'euros per a la recuperació del sector del motor

El Consell de Ministres d'ahir, dimarts, va aprovar mobilitzar 650 milions d'euros del pla de 3.750 per a la recuperació del sector de l'automòbil. Es tracta de 100 milions d'euros del pla MOVES de subvencions per a la compra de vehicles elèctrics, d'una línia ICO de 500 milions d'euros per al finançament de vehicles comercials i industrials dirigida a autònoms i empreses amb avals de fins al 80%, i 15 milions en inversions productives a plantes industrials. Es tracta d'una part del pla presentat dilluns per Pedro Sánchez, que també inclou un programa per a la renovació del parc de vehicles privats, de 250 milions d'euros, amb ajudes d'entre 400 i 4.000 euros per a particulars i autònoms en funció de l'eficiència del vehicle

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, el va presentar dilluns en un acte amb les patronals del sector i sindicats i ahir la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el va defensar en roda de premsa després del Consell de Ministres. Maroto va dir que és un pla «ambiciós» que demostra el «compromís ferm» per reduir l'impacte del coronavirus en el sector.

La iniciativa del Govern espanyol preveu mobilitzar 2.690 milions d'euros en inversions per impulsar la competitivitat i sostenibilitat de la indústria. A curt termini, preveu flexibilitzar la línia de préstecs Reindus (390 milions) modificant els tipus d'interès a la baixa i ampliant els conceptes elegibles a les inversions, la línia ICO d'avals aprovada aquest dimarts de fins al 80% per al finançament de vehicles comercials i industrials (500 milions) i, a mitjà termini, 1.800 milions d'euros en l'optimització dels préstecs Reindus.