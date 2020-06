Manresa estrena el nou eix de la Fàbrica Nova, només en sentit sortida de la ciutat

Manresa va estrenar ahir el nou eix sud-nord de la ciutat que va paral·lel a la carretera de Vic i que passa per l'interior del solar de la Fàbrica Nova, fins ara en desús. Però a mitges. Només en sentit sortida de la ciutat.

Després de 9 mesos d'obres es va estrenar a la circulació rodada el tram que va de la carretera del Pont de Vilomara fins al passeig del Riu recorrent l'avinguda Bertrand i Serra i la Via de Sant Ignasi, i una part del que connecta directament l'esmentada avinguda Bertrand i Serra amb el Sant Joan d'en Coll, sense haver de fer maniobres. Ara, durant 9 mesos més, es farà la segona fase de la urbanització. La que afecta la vorera dreta de Fàbrica Nova en sentit baixada. Bàsicament serà espai de vianants. El projecte té un pressupost de 3,3 milions d'euros.

La pluja d'ahir no va esguerrar l'estrena de la nova i remodelada via que acabarà configurant un traçat paral·lel a la carretera de Vic i que ha d'acabar connectant el passeig del Riu amb el Pont de Ferro. Des de la carretera del Pont ja es pot fer el recorregut en sentit sortida de la ciutat. Des del carrer Bisbe Comas també, i a més a més es pot anar cap al Sant Joan d'en Coll sense les maniobres que s'havien de fer fins ara.



Afectacions a la circulació

En canvi per entrar a la ciutat sí que hi ha afectacions en el trànsit en aquesta segona fase de les obres. Els cotxes procedents del Pont Vell troben un prohibit el pas a l'alçada de les piscines municipals que els obliga a desviar-se pel carrer Vidal i Barraquer i posteriorment anar cap al carrer Viladordis. El canvi es va fer ahir al migdia. Molts vehicles feien directament la volta a través de la part enjardinada del Vidal i Barraquer –maniobra tipus escalèxtric que ara s'ha de fer per entrar a l'aparcament de les piscines municipals– i tornaven enrere. N'hi havia que se saltaven el senyal de prohibit passar però quedaven atrapats. Altres afectacions: el Joan XXIII queda tallat al tram final i s'ha de passar pel passatge de la Mesquita, que inverteix el sentit de circulació, i el Remei de Baix esdevé un cul-de-sac amb entrada i sortida per Via Sant Ignasi.

La plaça del Remei va quedar ahir neta de cotxes. Serà un dels canvis radicals que comportarà la segona fase de la urbanització de l'entorn de Fàbrica Nova al sector de la Via de Sant Ignasi. Serà espai per a vianants i zona enjardinada, igual que al davant dels habitatges de Bertrand i Serra. Ja no hi passaran més cotxes. Ahir ja no ho feien. Els operaris de l'obra retiraven la tanca que ha envoltat l'àmbit d'actuació dels treballs que es feien fins ara per acostar-la més a la vorera dreta en sentit baixada, que és on s'actuarà a partir d'ara. Duraran 9 mesos més, i les afectacions al trànsit es calcula que durin cinc mesos. L'empresa que fa les obres proporcionarà tiquets d'aparcament al pàrquing del Centre Històric als veïns que tinguin guals a la zona afectada i que no podran entrar ni treure el cotxe. Serà la part més sensible dels treballs ja que afectarà directament veïns i comerciants. Segons l'Ajuntament es dignifica una de les principals entrades de la ciutat.