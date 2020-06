Manresa manté la xifra mínima d'ingressats per coronavirus, una desena

Continuen les bones notícies sobre l'afectació del coronavirus a Manresa. Ahir hi continuava havent, com dilluns, deu ingressats per covid als centres assistencials de la ciutat. Deu és la xifra mínima d'ingressats registrada i a banda de dilluns també s'hi va arribar els dies 4 i 6 de juny.

L'altra notícia positiva va ser l'ampliació de la xifra acumulada d'altes amb dues persones més.

Althaia va comunicar que havia passat de les 1.035 altes registrades dilluns a 1.037 ahir. Aquestes sumades a les 48 donades per l'Hospital de Sant Andreu donen un total de 1.085 durant tot el període de l'epidèmia fins ara.

Es mantenia el mateix nombre d'ingressats per coronavirus a l'Hospital Sant Joan de Déu, 9, que sumats al que hi ha a l'Hospital de Sant Andreu des del divendres 5 de juny sumen els 10 als quals es feia referència anteriorment.

Pel que fa a les víctimes mortals es manté per divuitena jornada consecutiva la xifra global de 234, 170 de les quals a Althaia i 64 a Sant Andreu.



12 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van comunicar ahir 12 noves morts per covid-19, vuit més que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.469. A banda, s'han detectat 79 nous casos positius testats (30 menys) i ja en són 69.753. D'entre les víctimes, 6.805 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (sis més), 4.085 ho han fet en una residència (una més) i 790 al domicili (dues més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 789 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.116 persones ingressades greus i actualment en són 79.



Més dades congelades

El ministeri de Sanitat mantenia ahir congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que els últims dies. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.328 casos confirmats per proves diagnòstiques, 219 més que el total del dia anterior (244.109) i 76 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 42 s'han produït a Madrid i 14 a Catalunya.