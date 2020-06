Fem Manresa presentarà tres mocions al Ple de l'Ajuntament de demà

La primera és una proposició per garantir l'accés universal a l'aigua corrent a tots els domicilis de Manresa, partint de la premisa que l'accés universal a l'aigua ha de ser un dret garantit per totes les manresanes, independentment de la situació d'emergència sanitària, sinó tenint en compte l'emergència energètica. Així, demanen que es mantinguin la totalitat dels comptadors provisionals instal·lats durant aquests mesos de confinament i que les autoritzacions que es portin a terme tinguin només en compte la situació de risc d'exclusió residencial i l'empadronament al domicili. També plantegen introduir una modificació a l'ordenança fiscal que regula la taxa de la prestació d'aigua potable, per tal de bonificar fins al 95% el primer i segon bloc de consum de la tarifa.

Presentaran, també, una moció per la llibertat d'expressió i contra la prohibició de l'exhibició de banderes "no oficials" en façanes d'edificis públics, després de conèixer el passat 1 de juny la sentència emesa pel Tribunal Suprem que estableix que "l'ús, fins i tot ocasional, de banderes no oficials a l'exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible amb el marc constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d'objectivitat i neutralitat de les administracions públiques". Consideren que és un atac clar a la llibertat d'expressió i que l'expressió de simbologia de la defensa dels drets no pot ser considerat com la pèrdua de la neutralitat de les institucions. Per això demanen el compromís de l'Ajuntament per la defensa de la llibertat d'expressió i el pluralisme polític i cultural que representen l'exposició d'aquests símbols i que l'equip de govern es comprometi a penjar al balcó de l'Ajuntament la bandera irisada no només el proper 28 de juny, dia de l'alliberament LGTBI, tal i com es fa cada any, sinó també cada 17 de maig, dia internacional contra l'LGTBTI-fòbia.

Finalment, i arran dels fets coneguts aquest dilluns passat d'una agressió racista perpetrada per sis mossos d'Esquadra el gener de 2019 contra un jove a Sant Feliu Sasserra, Fem Manresa ha plantejat una moció de rebuig total contra els fets i contra qualsevol forma de racisme. La moció, que després de ser presentada a la resta de grups per la candidatura anticapitalista ha estat treballada i consensuada amb la resta de forces polítiques del consistori i finalment es presentarà conjuntament, reconeix el racisme estrucutural i sistèmic existent a la societat que ciutadania i institucions han de treballar per eradicar i demana la creació d'un protocol davant d'agressions racistes perquè l'Ajuntament es comprometi a donar suport i a personar-se com a acusació popular en tots els casos, sempre i que la víctima accepti que així sigui, així com també que es prenguin mesures de prevenció i prohibició de donar instruccions clares en la identificació de persones innocents per descripcions massa genèriques que es basin en el color de pell, l'ètnia o característiques físiques, culturals i religioses per part dels cossos policials que depenen de l'Ajuntament així com iniciatives de formació per eradicar aquest problema d'arrel.